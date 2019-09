Appel contre celle qui avait perdu son bébé

Le parquet général a fait appel vendredi de l'acquittement d'Evelyn Hernandez, 21 ans, jugée pour homicide après avoir perdu son bébé. Cela dans un pays où la législation anti-IVG est l'une des plus strictes du monde.

«Un recours en appel» a été déposé afin que la responsabilité pénale d'Evelyn Hernandez soit examinée en deuxième instance pour «l'homicide de son bébé», a indiqué le procureur général dans un communiqué. Le 19 août, la jeune femme avait été acquittée, alors que l'accusation avait réclamé 40 ans de prison.

Le code pénal salvadorien prévoit une peine de deux à huit ans de prison pour les cas d'avortement. Mais, dans les faits, les juges considèrent toute perte du bébé comme un «homicide aggravé», puni de 30 à 50 ans de réclusion.

«Cet appel est la manifestation de la protection légale du bien juridique principal, qui est la vie d'un être sans défense qui dépend absolument du soin de sa mère», ajoute le parquet.

«Une honte»

«C'est une honte qu'ils insistent à poursuivre pénalement une femme sans preuves qu'elle ait commis ce délit», a réagi une des avocates de la jeune femme, Bertha Maria Deleon.

L'affaire remonte au 6 avril 2016, lorsque la jeune femme, alors adolescente, donne naissance à un bébé dans des toilettes. Transférée à l'hôpital de la ville de Cojutepeque (centre), elle est arrêtée et accusée d'homicide. Evelyn Hernandez a toujours protesté de son innocence et assuré que son bébé était mort-né.

Elle a passé 33 mois derrière les barreaux après une première condamnation à 30 ans de prison en juillet 2017. Ce premier jugement avait été cassé en février par la Cour suprême et Evelyn Hernandez avait été libérée.

Dans un premier temps, il avait été dit qu'Evelyn Hernandez était tombée enceinte après un viol, mais son avocate a expliqué, sans donner plus de détails, préférer ne plus évoquer ces circonstances à la demande de la jeune femme qui habite dans un quartier contrôlé par les gangs et pourrait faire l'objet de représailles.

Seize femmes en prison

Actuellement, 16 femmes sont en prison au Salvador pour des avortements. Au cours des derniers mois, cinq femmes condamnées pour des cas similaires ont été remises en liberté.

