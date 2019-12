Armement, la domination américaine s’étend encore

Comme chaque année, juste avant la trêve de Noël, l'Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (Sipri) sort son rapport annuel sur l’évolution des ventes d’armes dans le monde. Premier constat: ce secteur se porte comme un charme avec des revenus en hausse constante. Décryptage en cinq chiffres clefs.

420 milliards

Regroupant armes et services, ce montant de dollars représente la totalité des revenus liés aux ventes d’armes par les 100 plus importants fabricants de la planète. L’essor de cette industrie se poursuit, puisqu’en comparaison annuelle, les revenus y ont augmenté de 4,6%. «Ce développement n'est pas inattendu pour nous. De nombreux pays ont modernisé leurs systèmes d'armes. Le processus avait été planifié depuis longtemps et s'étale sur une longue période», réagit Aude Fleurant, directrice du programme des armements au SIPRI. En un peu plus de quinze ans, ces derniers ont même réussi à doubler.

Ces chiffres sont toutefois un peu biaisés, puisque l’institution se refuse à inclure les sociétés chinoises dans son étude, faute de données disponibles en suffisance. Or, plusieurs sociétés chinoises (entre 5 à 7) pourraient s’installer sans difficultés dans le top 100 des plus gros vendeurs d’engins de guerre selon les Suédois.

59%

En observant le classement des colosses de l’industrie de l’armement, il est difficile de ne pas constater la domination totale des Américains sur ce marché. Avec 246 milliards de dollars, en hausse de 7,2%, leur poids atteint 59%. Pour la première fois, les cinq premières places du classement réalisé par l'Institut suédois de recherche sont occupées par des entreprises basées aux États-Unis.

Et comme c’est le cas depuis dix ans, une entreprise en particulier se démarque des autres. Lockheed Martin aux 47,3 milliards de dollars de revenus l’année dernière domine le tout, représentant à lui seul un peu plus d’un dixième du marché.

27 sociétés

Malgré la domination américaine sur la tête du classement, les entreprises européennes n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ensemble, grâce à des ventes en légère hausse, elles pèsent pour plus de 100 milliards de dollars, soit un peu moins d’un quart du marché. À cela s’ajoutent encore deux géants intercontinentaux: Airbus et MBDA. Et selon Aude Fleurant, «les deux profitent de vente en hausse».

Après avoir pris la place de la Grande-Bretagne un an plus tôt, la Russie se maintient juste derrière les Américains en tant que deuxième plus grand vendeur d’armes au monde. Si la distance entre le numéro 2 et 3 du classement reste faible, elle s’allonge toutefois au vu de la baisse de 4,8% des ventes en Grande-Bretagne (contre une contraction de 0,4% pour les Russes).

95e rang

Depuis plusieurs années, la société suisse Ruag parvient à se maintenir dans le top 100 établi par l’institut SIPRI. En 2018, elle est ainsi une nouvelle fois arrivée en queue de peloton du classement des marchands d’armes avec sa 95e place. Sa réorganisation en cours pourrait toutefois changer la donne puisque dès janvier 2020, l’entreprise suisse deviendra une société de participation scindée en deux groupes: Ruag International et MRO CH (au service de l’armée). Au terme de sa transformation, attendue pour 2023, l’entité internationale devrait être cotée en Bourse et changer de nom.

177,6 milliards

Certes encore quatre fois moins important que celui des États-Unis (643,3 milliards de dollars), d’après les chiffres officiels communiqués par la Chine, le budget militaire de la Chine ne cesse d’augmenter. «Ces dépenses visent uniquement à préserver la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. Elles ne constitueront pas une menace pour les autres pays», assurait en début d’année Zhang Yesui, le porte-parole du parlement.

À la fin de 2019, la hausse sera donc de 7,5%. À titre de comparaison, un an plus tôt, le pays présentait un budget en hausse de 8,1%. Sur la dernière décennie, il n’aurait jamais dépassé les 10% de croissance. Des montants remis en cause par les observateurs qui estiment qu’il faut ajouter aux chiffres officiels de nombreuses dépenses militaires non inscrites dans le budget.