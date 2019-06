Arrivée du chef de la diplomatie US en Suisse

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est depuis vendredi en Suisse selon des images diffusées sur le compte Twitter de l'ambassade américaine. Il a été accueilli par l'ambassadeur américain en Suisse Edward McMullen.

Welcome to Switzerland Secretary Pompeo! Ambassador McMullen greeted @SecPompeo upon his arrival in Switzerland ????????. pic.twitter.com/66LQlQjHI0