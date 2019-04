Après la douleur, la soif de vengeance menace les musulmans du Sri Lanka

Le cercueil de bois clair parsemé de pétales est posé sous le porche de l’église. Autour, la foule, disposée en cercle, se recueille, digne. Tassés sur leur chaise, écrasés par la douleur, l’épouse et les enfants du défunt ponctuent de leurs sanglots les chants et les prières. L’un d’eux, une fille d’à peine 16 ans, serre une photo de son père contre sa poitrine. Il est mort le 21 avril durant la vague d’attentats qui a fait 253 morts.

Au bout de dix minutes, le cortège se dirige vers le cimetière, dans la banlieue de Wattala, un quartier nord de Colombo. La marche se mue en chemin de croix. Ni l’épouse ni les enfants ne peuvent avancer. Il faut les porter. À mesure que la douleur les torture, on les retient afin de les empêcher de se jeter dans la fosse pour rejoindre le cercueil. Le bruit des pelles qui butent la terre et jettent des paquets de mottes pour refermer la tombe résonne comme des coups de marteau. Les larmes se déchirent en hurlements de douleur.

Souvenir de la guerre civile

Des scènes comme celles-ci, le Sri Lanka en a vécu des dizaines cette semaine. Les attentats qui ont frappé trois églises et trois hôtels à Colombo, à Negombo sur la côte ouest, et à Batticaloa dans l’est, ont plongé le pays dans la colère. La tristesse va-t-elle dégénérer en haine? Alors que 70% des Sri Lankais sont bouddhistes et 7,6% sont chrétiens, les musulmans représentent 9,6% de la population, soit 2 millions de personnes. Le Sri Lanka n’est pas étranger aux violences intercommunautaires. La guerre civile qui a opposé les Tigres tamouls au pouvoir central a duré vingt-six ans pour s’achever en 2009. Et en mars 2018, des attaques de fondamentalistes bouddhistes contre les musulmans ont fait trois morts.

Le quartier de Kochchikade, à Colombo, a payé un lourd tribut durant les attentats. L’église Saint-Antoine voisine a été attaquée par un kamikaze et la majeure partie des victimes étaient des riverains. Les familles musulmanes, comme celle de Rizwan Fa, qui habitent là ne sont qu’une poignée. Ce musulman de 41 ans tente d’afficher un visage serein. «Le regard de mes voisins n’a pas changé. J’ai grandi avec les chrétiens du quartier.» Rizwan Fa montre ensuite la vidéo qu’il a postée sur Facebook pour prouver que les liens entre les deux communautés sont fusionnels. «Le lendemain de l’attentat, la police a trouvé une camionnette bourrée d’explosifs dans la rue voisine, raconte-t-il. Les démineurs ont ordonné d’évacuer et tout le monde s’est réfugié dans la mosquée. Sur les images que j’ai prises, vous pouvez voir des chrétiens prier à l’intérieur.» Son voisin Christopher fait partie de ceux qui ont patienté dans la mosquée. «C’est grâce à ce genre d’images que personne n’est en colère contre les musulmans par ici.»

Passages à tabac

Depuis le 21 avril, pas un jour ne passe sans que des signalements de véhicules suspects ne perturbent l’actualité. «Dans ce contexte, on a recensé des attaques contre des maisons habitées par des Afghans et des Pakistanais à Negombo. Certains ont été tabassés. D’autres se sont réfugiés dans des commissariats», indique Ruki Fernando, de l’ONG de défense des droits de l’homme Inform Human Rights Documentation Center.

Chrétiens et musulmans vivent ensemble mais se mélangent peu. Les mariages interreligieux sont rares, contrairement aux unions entre catholiques et hindous ou entre catholiques et bouddhistes.

L’influence du wahhabisme

Dans le quartier de Kochchikade, Surendra est venu rendre visite à un voisin. Il était dans l’église Saint-Antoine quand le kamikaze s’est fait exploser. Il pointe l’influence du wahhabisme, une idéologie musulmane radicale saoudienne populaire dans la ville de Kattankudy, dont une partie de la population a vécu en Arabie saoudite. «Là-bas, vous avez des activistes musulmans qui cherchent à faire de cette région une Arabie saoudite en miniature», accuse Surendra. Le cerveau présumé des attentats, Mohammed Zaharan, en était originaire.

Une analyste employée par un centre de recherche de Colombo précise que cette tendance dure depuis trente ans. «Des milliers de travailleurs sri lankais ont vécu dans les pays du Golfe. À leur retour, ils ont ramené un conservatisme lié au wahhabisme à Kattakundy. Des femmes portent le niqab, les pratiques religieuses inspirées de l’hindouisme ont été modifiées pour coller à un islam puritain.»

En 2015, une étude publiée par l’International Centre for Ethnic Studies, un centre de recherche de Colombo, soulignait que «l’émergence de mouvements prosaoudiens au Sri Lanka […] a attisé les conflits entre la mouvance wahhabite et les organisations proches du soufisme».

Une poignée de djihadistes

Mais l’analyste tempère: «Cette évolution ne saurait expliquer à elle seule les attentats du 21 avril. Tout le monde ici se demande comment une organisation radicale a pu recruter des kamikazes parmi une communauté musulmane qui n’avait jamais fourni de candidats pour des attentats suicides. Quant à ceux qui sont partis rejoindre Daech, ils étaient 32 tout au plus.» Une semaine après la tragédie, le Sri Lanka peine toujours à comprendre. (24 heures)