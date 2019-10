Armé de ses dessins, Badiucao chahute l’intouchable Xi Jinping

C’est un tout petit caillou dans la chaussure de Xi Jinping, mais c’est un petit caillou qui fait mal. Badiucao est sur la liste noire du régime chinois, honni à cause de ses caricatures politiques qui brocardent le pouvoir. Son coup de génie? Avoir su exploiter la susceptibilité du président chinois. Irrité de voir une partie de la population s’amuser de sa ressemblance avec Winnie l’ourson, l’homme fort de Pékin est allé jusqu’à faire interdire la diffusion du dessin animé.

Winnie l’ourson est censuré en Chine à cause de sa ressemblance avec Xi Jinping

La créativité des artistes n’est jamais aussi grande et jamais aussi subversive que lorsque l’on essaie de la museler. La censure parvient toujours à être contournée. Badiucao est un artiste de son temps. Ses dessins ne sont pas publiés dans des journaux mais sur les réseaux sociaux. Normalement, «la Grande Muraille électronique» dressée par Pékin doit filtrer tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une critique de la politique conduite par Xi Jinping et le Parti communiste chinois au pouvoir depuis 1949. Mais les algorithmes, aussi puissants soient-ils, ne sont pas arrivés à verrouiller totalement le pays.

Badiucao a très vite compris que l’association Winnie l’ourson - Xi Jinping aurait un effet viral sur le net et que l’interdiction totale d’un personnage très populaire en Chine ne ferait qu’attiser la curiosité et les interrogations des Chinois. «Je les embarrasse. Ils ne peuvent pas mettre mon travail sur le compte d’une ingérence extérieure. Je suis une interférence qui vient de l’intérieur. C’est ça, leur problème», confie l’artiste, qui était mercredi à Genève pour une conférence au Club suisse de la presse organisée par l’ONG Service international pour les droits de l’homme, avant de gagner Londres.

Réfugié en Australie

Réfugié en Australie depuis une dizaine d’années, le dessinateur de 33 ans a longtemps caché sa véritable identité pour échapper aux représailles. Il savait qu’on risquait de s’en prendre aux membres de sa famille restés en Chine. Jusqu’à ces dernières semaines, on ne connaissait d’ailleurs ni son visage ni son histoire. Le soutien qu’il a apporté aux manifestants qui défient l’autorité de Pékin chaque week-end dans les rues de Hong Kong lui a été fatal. Ses caricatures de Carrie Lam, la cheffe de l’Exécutif de l’ex-colonie britannique aux ordres de Pékin, l’ont propulsé sur le devant de la scène, et des indiscrétions ont aidé les autorités chinoises à l’identifier.

Je les embarrasse. Ils ne peuvent pas mettre mon travail sur le compte d’une ingérence extérieure. Je suis une interférence qui vient de l’intérieur. C’est ça, leur problème Badiucao

Badiucao a donc fini par tomber le masque. Grosses lunettes rondes, barbe effilée, jeans et baskets, il enchaîne désormais séances photos et interviews aux quatre coins de la planète. Et ce qu’il dit torpille les discours officiels. Derrière le look branché se cache un moine soldat, un combattant de la liberté qui a pour seules armes ses crayons et ses pinceaux. «Le pouvoir essaie d’exporter la censure à l’extérieur de la Chine», déplore Badiucao, atterré par l’attitude des grandes entreprises qui passent leur temps à s’excuser et à courtiser Xi Jinping pour s’ouvrir des marchés. «Les droits de l’homme, la démocratie et la liberté d’expression sont des valeurs universelles», explique cet ancien étudiant en droit qui a grandi et étudié à Shanghai.

David contre Goliath

L’artiste a pris son bâton de pèlerin pour exhorter la communauté internationale à ne pas laisser tomber les Hongkongais. «Vous savez, leur combat, c’est celui de David contre Goliath. Le monde libre n’a pas le droit de les laisser tomber», prévient-il. Lors de son escale à Genève, Badiucao s’est rendu sur la place des Nations, sous la «Broken Chair», face à l’entrée de l’ONU. Il y a déplié pendant quelques instants un drapeau composé de dizaines de carrés de couleur. Un nouvel étendard de la liberté inspiré par les panneaux d’affichage «Lennon Walls» qui ont vu le jour dans les communautés de Hong Kong depuis juin. Il est persuadé que le combat des Hongkongais n’est pas perdu si le reste du monde met la pression sur Pékin.

Pour ce qui se passe dans le reste de la Chine, l’espoir est plus ténu. «Cela fait septante ans que ça dure. La population est traumatisée. Elle n’a pas encore l’ouverture d’esprit nécessaire», confie le dessinateur, qui encourage les pays occidentaux à accueillir des étudiants chinois pour diffuser le virus des droits de l’homme, de la démocratie et de la liberté d’expression.