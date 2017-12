Au moins 14 morts dans un incendie à Bombay

Au moins 14 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans un incendie qui a ravagé un restaurant populaire de Bombay, en Inde. Onze des victimes sont des jeunes femmes qui participaient à un anniversaire. Un premier bilan faisait état d'au moins 15 morts.

Les médecins ont précisé que la plupart des victimes avaient péri asphyxiées en tentant d'échapper aux flammes. Des médias locaux ont rapporté que nombre d'entre elles n'avaient pu fuir car elles s'étaient retrouvées prises au piège en raison de l'effondrement d'un faux plafond.

«Quatorze personnes ont succombé à leurs blessures et les autres victimes sont sorties de l'hôpital. La plupart des décès ont été par asphyxie», a confirmé Avinash Supe, de l'hôpital King Edward Memorial de Bombay.

L'incendie a pu être maîtrisé vendredi matin. Le toit de l'immeuble était totalement dévasté, selon un journaliste de l'AFP sur place.

15 dead in fire at Mumbai's Kamala Mills Complex, many injured https://t.co/KVdJ1rEVTm pic.twitter.com/OEd1ZEaGvC — NDTV (@ndtv) 29 décembre 2017

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Le feu s'est déclaré 00h30 (20h00 jeudi soir en Suisse) dans un bâtiment commercial du Kamala Mills, un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels. Plusieurs organes de presse ont également des bureaux dans ce complexe, comme Times Now, Mirror Now et ET Now, qui ont été touchés par cet incendie.

Des médias locaux ont rapporté que le feu s'est déclaré au dernier étage du bâtiment, avant de se propager en une demi-heure aux étages inférieurs.

Des images filmées dans la nuit par des chaînes de télévision montraient un ballet d'ambulances et de camions de pompiers dans les environs de ce bâtiment en proie à d'énormes flammes.

Le président indien Ram Nath Kovind a présenté ses condoléances sur Twitter. Les incendies accidentels sont très courants en Inde en raison de règles de sécurité très faibles et de l'absence de contrôles. Il y a quelques semaines, un incendie à Bombay avait tué 12 ouvriers pendant leur sommeil.

(afp/nxp)