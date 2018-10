Des milliers de Hongkongais dans la rue pour défendre les libertés

Au fil des années, manifester en ce jour est presque devenu pour Kelvin Cheung une habitude. Tous les 1er octobre, il descend dans les rues de Hong Kong pour défendre les libertés fondamentales, une tradition qui dure depuis la rétrocession de l’ex-colonie britannique en 1997. Avec ses camarades du Front des droits de l’homme, il tend ses banderoles et règle sa sono au pied d’un immense panneau publicitaire lumineux du quartier commerçant de Causeway Bay, bondé en ce jour férié de fête nationale. Sauf que cette année, son inquiétude est plus vive que jamais.

«Les incidents se multiplient avec Pékin», déplore-t-il. Le principe «Un pays, deux systèmes», négocié entre la Chine et Londres avant la rétrocession et valable jusqu’en 2047, «est censé nous protéger», dit-il. Selon la Loi fondamentale qui sert de mini-Constitution à Hong Kong, le petit territoire est partie intégrante de la Chine mais jouit de libertés inconnues dans le reste du pays.

Or, «ils essaient de faire de nous une simple composante du pays et non plus une région administrative spéciale», accuse Kelvin Cheung, bousculé par des passants chargés d’emplettes. Il cite l’ouverture le 23 septembre d’une gare reliant Hong Kong à la Chine et en partie sous juridiction chinoise, ou ce pont géant qui va rattacher dans les prochains jours l’île au continent. Et M. Cheung pointe du doigt une rue toute proche, celle qui abritait jusqu’en 2015 une librairie connue pour ses ouvrages critiques à l’encontre du régime chinois. L’affaire de la «disparition» de ces libraires réapparus par la suite en Chine continentale avait fait grand bruit. «Avec leur disparition, nous avons réalisé ce qui se passait réellement, et à quel point les libertés étaient menacées et notre territoire contrôlé par Pékin.»

Parti interdit

Le dernier accroc en date n’est vieux que d’une semaine, quand le gouvernement hongkongais a carrément interdit le Parti national hongkongais, ouvertement indépendantiste. Une première depuis 1997. «C’est un précédent extrêmement dangereux pour l’économie et la culture de Hong Kong», commente la députée prodémocrate Claudia Mo, membre de la maigre opposition à Pékin. Elle comme d’autres militants présents lundi, noyés dans la cohue de badauds, s’interroge: «Qui seront les prochains sur la liste?»

Ligne rouge mouvante

«Tous les partis prodémocratie vont peut-être connaître le même sort que le parti indépendantiste puisque la ligne rouge fixée par Pékin évolue au bon vouloir des dirigeants», à savoir le gouvernement central chinois, assure Alan Leong. «Aujourd’hui la ligne rouge est l’indépendance, demain ce sera l’autodétermination, après-demain ceux qui réclament la chute du parti unique, etc.», craint le président du Parti Civique. Dans la matinée, le chef de l’Exécutif hongkongais, Carrie Lam, a vanté dans son traditionnel discours du 1er octobre l’unité nationale, et s’est montré catégorique sur le fait que «la souveraineté nationale n’était en aucun cas négociable».

Le parti Demosisto défend justement l’idée que les Hongkongais puissent se prononcer librement sur l’avenir de leur région au-delà de 2047. Or les autorités assimilent ce discours à celui des indépendantistes. «Tant qu’il y a suffisamment de gens pour nous soutenir, ils ne peuvent pas interdire notre formation», espère le président du jeune parti Ivan Lam, dans son t-shirt flanqué de l’inscription «Déterminons notre avenir». Pourtant sa formation a déjà essuyé des salves du gouvernement: une candidate s’est vu interdire de concourir aux législatives, un autre membre a perdu son siège de député. Quant à Joshua Wong, il est sous le coup de sanctions de justice pour son implication dans le Mouvement des parapluies de 2014.

L’icône de ces manifestations monstres en faveur de réformes électorales harangue ce lundi les passants, pour beaucoup indifférents. Rares sont ceux qui s’arrêtent ou donnent un peu d’argent en soutien.

Loi antisubversion

«On peut encore manifester, et débattre. Il n’y a pour l’instant aucune base légale pour condamner judiciairement ceux qui défendent l’indépendance ou simplement ceux qui débattent de cette idée. Mais avec l’adoption de la loi antisubversion, ce sera chose faite», explique ensuite un des milliers de manifestants du cortège en référence à un projet de loi sur la sécurité nationale que pourrait adopter Hong Kong pour interdire «la trahison, la sécession, et la subversion» contre le gouvernement chinois. «On s’y prépare», poursuit-il. «Il montrera au monde entier que Hong Kong n’a plus de libertés.» (24 heures)