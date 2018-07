Des pluies torrentielles s'abattent sur le Japon

Les pluies torrentielles qui s'abattent depuis quatre jours sur l'ouest du Japon, provoquant inondations et glissements de terrain, ont fait au moins sept morts et plus de 1,6 million de personnes se sont vu ordonner samedi d'évacuer les régions touchées.

Les autorités locales ont annoncé la mort d'au moins sept personnes, mais la chaîne publique de télévision NHK parlait samedi de 21 morts et 47 disparus. Les trombes d'eau qui continuaient samedi à tomber, notamment sur les régions d'Hiroshima, Okayama et Kyoto, provoquant de nouveaux dégâts un peu partout, rendaient également très difficiles les opérations de secours.

More than 1.6 million people were evacuated from their homes. Almost 50,000 rescue workers were responding to landslides, emergencies. https://t.co/lMeWstYi9G