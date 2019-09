Japan Airlines aide à éviter les bébés en avion

Qui n'a pas déjà connu un vol en avion perturbé par les cris et les pleurs d'un bébé à quelques centimètres de son siège? Le voyage devient alors vite infernal pour tous ceux qui ne supportent pas les enfants. Pour permettre à cette clientèle de voler en toute sérénité, Japan Airlines a décidé de proposer un nouveau service. Au moment de faire leur réservation en ligne sur le site web de la compagnie, les voyageurs peuvent désormais visualiser sur un plan de l'appareil les places occupées par des familles, relate le journal anglais «The Guardian».

Le client peut ainsi voir une icône avec une tête de bébé sur le siège occupé par un petit et peut donc choisir le fauteuil le plus éloigné possible des cris éventuels. A noter que cette option, qui ne concerne que les enfants âgés de 8 jours à 2 ans, ne fonctionne pas si le client réserve son vol ailleurs que sur le site de Japan Airlines ou en cas de changement de vol à la dernière minute.

Si cette offre ravit certains passagers, d'autres estiment qu'il s'agit surtout d'une marque d'intolérance envers les enfants et soulignent que certains voyageurs adultes sont bien plus gênants que les bébés. Certains détracteurs craignent en outre que si on catégorise aujourd'hui les petits, à quand le tour d'autres passagers?

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD