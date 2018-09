Kim fait de premières et timides concessions sur son arsenal

Le Maréchal Kim Jong-un a gardé le meilleur pour la fin. Une escalade «pour la paix» sur les flancs du Mont Paektu, en compagnie de son frère ennemi du sud, le président Moon Jae-in, en point d’orgue d’un sommet intercoréen aussi fort en symboles qu’élusif sur le front nucléaire. Le leader suprême emmènera ce jeudi son hôte en promenade surprise sur ce volcan, lieu de naissance mythique de la nation coréenne, où son père, «cher dirigeant» défunt Kim Jong-il, a également vu le jour, selon la propagande de la seule dynastie communiste de la planète. Une image sans précédent pour signifier que la péninsule déchirée tourne le dos à la guerre, malgré les doutes américains sur l’atome et les barbelés du 38e parallèle.

Ce premier sommet à Pyongyang depuis plus d’une décennie visait à transformer l’essai de la première rencontre entre Kim et Moon, en avril sur la ligne de démarcation, qui avait brisé la glace. Pendant trois jours, les deux Corées multiplient ainsi les annonces spectaculaires sous les ors des palais de Pyongyang, dont une candidature conjointe aux Jeux olympiques de 2032, pour rendre ce dégel irréversible. Mais pour remporter son pari, le négociateur Moon doit arracher des concessions tangibles sur le front atomique, avant de rencontrer le président américain la semaine prochaine à New York, à l’Assemblée générale de l’ONU. Mission à moitié remplie. «Ce sont des annonces symboliques mais qui manquent de substance et ne répondent pas aux exigences des négociateurs américains», juge Go Myong-Hyun, chercheur au Asan Institute, à Séoul.

Promesses sous condition

Dans son escarcelle, Moon repart avec un geste sur le plan balistique, et des promesses sous condition sur le front atomique. Pyongyang s’engage à fermer son site de lancement de fusée de Dongchang-ri, sous le regard d’experts internationaux. Une promesse déjà faite à Trump lors de leur sommet à Singapour le 12 juin mais assortie cette fois d’un lieu précis. Le démantèlement permettrait de ralentir le programme de développement des missiles balistique intercontinentaux (ICBM), capables en théorie de frapper le territoire américain. Mais il ne supprime pas la menace des missiles Hwasong 14 et 15 qui décollent de rampes mobiles.

Cette annonce fracassante camoufle un message de fermeté en direction de Washington sur l’atome. Kim promet de «démanteler de façon permanente» son site de Yongbyon, mais «à la condition que les États-Unis prennent des mesures correspondantes». Il ne s’engage même pas à y faire revenir les inspecteurs de l’AIEA. Alors que le secrétaire d’État Mike Pompeo réclame en vain depuis juillet une feuille de route sur la dénucléarisation assortie d’une liste des sites sensibles, le Maréchal renvoie la balle dans le camp américain. «Ils veulent une déclaration conjointe qui mettrait fin à la guerre de Corée, ouvrant la porte à une normalisation des relations par un traité de paix», juge Go. Le régime assiégé cherche des garanties de sécurité avant de se «déshabiller», ainsi qu’une levée partielle des sanctions.

Trump enthousiaste

En quelques heures, la tactique nord-coréenne a porté ses fruits. Donald Trump a immédiatement salué les «enthousiasmantes» annonces en provenance de Pyongyang, offrant son blanc-seing au rapprochement intercoréen. En pleine campagne pour les élections de mi-mandat, le président joue la carte diplomatique, avec en ligne de mire un second sommet avec le dictateur. «Il va tout faire pour arracher un sommet avec Kim et un succès avant le vote. Mais la guerre commerciale avec la Chine change la donne. Pékin ne l’aidera pas à mettre une pression maximale à coups de sanctions, et il devra donc lâcher du lest face à la Corée», juge Harry Kazianis, du think tank américain Center for the National Interest. Un contexte dans lequel les deux frères ennemis coréens comptent s’engouffrer en tenant une nouvelle rencontre «d’ici à la fin de l’année», cette fois à Séoul, capitale high-tech jamais encore visitée par un dirigeant nord-coréen. Une nouvelle occasion pour Kim de briser son isolement.

