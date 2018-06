Korean Air: patron entendu pour évasion fiscale

Corée du Sud La fille du président de Korean Air est accusée d'avoir arrosé un associé de jus de fruits. Sa sœur et sa mère sont impliquées dans d'autres scandales de ce type. Plus...

Corée du Sud La police sud-coréenne a ouvert lundi une enquête sur des violences dont est accusée l'épouse de Cho Yang-ho, président la compagnie aérienne. Plus...

Corée du Sud La fille du président de la compagnie avait retardé le décollage d'un avion parce qu'on lui avait servi des noix en sachet. Plus...

Apéritif mal servi Cho Hyun-Ah, héritière de Korean Air, avait été condamnée en février à un an de prison pour avoir violé les règles de sécurité en provoquant un esclandre à cause d'un apéritif mal servi à bord d'un avion de la compagnie. Plus...