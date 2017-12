L'ONU double le nombre de navires interdits de ports

L'ONU a banni jeudi des ports mondiaux quatre navires nord-coréens soupçonnés de transport de marchandises interdites par des sanctions internationales contre Pyongyang, sans pouvoir en cibler six autres en raison d'une opposition de Pékin.

Quatre autres navires, battant pavillon des Comores, de Saint Kitts et Nevis, du Cambodge et de la Corée du Nord, avaient déjà été interdits de ports en octobre, une première dans l'Histoire des Nations unies. Une liste de dix navires avait été proposée à l'interdiction par les Etats-Unis, mais «seulement quatre navires ont été acceptés», même si «la procédure reste ouverte» pour les autres bateaux, a indiqué à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat.

En confirmant que les quatre navires ciblés battaient tous pavillon nord-coréen, plusieurs sources diplomatiques ont indiqué que la Chine s'était opposée à l'inscription sur la liste noire des six autres navires proposés par les Etats-Unis. «La Chine a bloqué six navires et n'a permis d'en interdire que quatre possédés par des Nord-Coréens», a précisé un diplomate.

Peu avant la prise de décision de l'ONU, survenue à 20H00 GMT, le président américain Donald Trump, dernièrement plutôt élogieux à l'égard des efforts chinois pour faire pression sur la Corée du Nord, avait vivement dénoncé l'attitude de Pékin avec Pyongyang.

«Pris la MAIN DANS LE SAC», a lancé le président américain sur Twitter, se disant «très déçu de voir la Chine permettre au pétrole d'entrer en Corée du Nord». «Il n'y aura jamais de solution amicale au problème avec la Corée du Nord si cela se poursuit», a-t-il aussi déploré. Donald Trump n'a pas précisé s'il faisait référence à des preuves, en possession des Etats-Unis, d'un éventuel non respect par la Chine des sanctions internationales. Pékin est le principal partenaire commercial de Pyongyang.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!