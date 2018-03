L'armée chinoise développe un tank drone

Les médias d'état chinois ont présenté mardi les premiers essais d'un tank sans équipage et dirigé depuis un poste de pilotage externe. C'est la première fois que l'armée chinoise dévoile ses recherches dans ce secteur.

Les essais ont été mené sur un char de combat typique (MBT) de type 59, un blindé en service depuis plusieurs décennies et considéré comme dépassé face aux tanks de génération plus récente. C'est la version chinoise du vénérable T-54 soviétique.

Recent footage showing a Type 59 tank being driven by remote control reveals that China's unmanned tanks are now in their testing stage pic.twitter.com/8FzZWyLZZY