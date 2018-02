L’étonnante main tendue par la Corée du Nord

Quel dimanche contrasté! Le matin, la Corée du Nord nucléaire fustige «un acte de guerre» suite à l’annonce vendredi par les États-Unis de sanctions supplémentaires. Mais en soirée, voilà que la présidence sud-coréenne publie ce communiqué étonnant juste après la cérémonie de clôture des JO d’hiver: «La délégation nord-coréenne a dit que la Corée du Nord est disposée à tenir des pourparlers avec les États-Unis.» Ajoutant que «les relations intercoréennes et celles entre Corée du Nord et États-Unis doivent avancer de pair».

La nouvelle est d’autant plus surprenante que la délégation envoyée par Pyongyang était dirigée par un dur du régime, le général Kim Yong-chol, accusé notamment d’avoir coordonné en 2010 les frappes sur un navire de guerre et une île en Corée du Sud. Successivement à la tête des services de renseignement externes puis internes, on le rend aussi responsable de cyberattaques à l’étranger.

Curieusement, une rencontre discrète aurait dû se tenir en marge de la cérémonie d’ouverture des JO, si l’on en croit les services de Mike Pence, vice-président des États-Unis. Celui-ci devait s’entretenir avec Kim Yo-jong, la propre sœur du leader nord-coréen, Kim Jong-un. Mais cette «ambassadrice de charme», qui a invité le président sud-coréen à se rendre en visite à Pyongyang, aurait annulé à la dernière minute le rendez-vous pris avec l’envoyé de Donald Trump. En signe de colère contre des déclarations à Washington…

Ce dimanche, en tout cas, au cours des cérémonies de clôture des Jeux olympiques, aucun geste de détente n’a été perçu entre le général Kim Yong-chol et Ivanka Trump, la fille du président étasunien, qui était assise une rangée devant le représentant nord-coréen.

Faut-il croire à la main tendue par Pyongyang? Certains analystes y voient une volonté de courtiser la Corée du Sud et de créer un malaise entre Séoul et Washington. Une chose est sûre: «La Corée du Nord ne dénucléarisera pas et cela, Trump ne peut pas l’admettre», comme le rappelle sur RTL l’historienne Juliette Morillot, auteure du Monde selon Kim Jong-un. Bref, la trêve olympique est terminée.

