La chasse à la baleine va s’ouvrir au Japon. Tollé!

Est-ce un hasard si l’annonce est tombée ce mercredi? Tandis que l’Europe, les États-Unis et l’Australie sont occupés à se remettre des repas de Noël et se préparer au réveillon du Nouvel-An, le Japon vient de déclarer qu’il se retire de la Commission baleinière internationale (CBI) et ouvre à nouveau la chasse à la baleine dès juillet. Notifié avant la fin de 2018, le retrait sera effectif le 30 juin.

Bien sûr, le Japon n’avait jamais vraiment cessé la pêche au cétacé. Membre de la CBI depuis 1951, Tokyo avait certes signé le moratoire mis en place en 1986. Mais celui-ci autorisait la chasse à des fins de «recherche scientifique». Suivant les années, les pêcheurs nippons tuaient entre 200 et 1200 baleines… dont la chair pouvait ensuite finir sur les étals des poissonniers. La saison dernière, près de 600 cétacés ont ainsi été capturés.

Comme l’Islande et la Norvège, le Japon refuse de voir ce moratoire comme une interdiction définitive. Pour ces trois États, il s’agissait uniquement de laisser assez de temps aux cétacés pour se repeupler et éviter l’extinction. L’objectif final devait être de trouver un consensus international encadrant une pêche commerciale «durable». Les autorités nippones estiment, par exemple, que le petit rorqual, ou baleine de Minke, n’est plus une espèce menacée et qu’elle doit donc pouvoir être à nouveau chassée. Mais ce principe a été balayé pour la énième fois, en septembre au Brésil, lors de la dernière réunion de la CBI.

Piquée dans sa fierté nationale, Tokyo claque donc la porte, au nom d’une tradition multiséculaire. Une posture paradoxale, car si des villages côtiers chassent le cétacé depuis des temps immémoriaux, la consommation de la chair de baleine ne s’est vraiment généralisée que durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agissait alors de la principale viande à disposition. Mais à présent, les Japonais s’en désintéressent. Selon le quotidien «Asahi Shinbun», elle ne représente plus que 0,1% de l’ensemble de la viande consommée sur le marché nippon. Selon les chiffres officiels, la population de l’archipel en a mangé plus de 233 000 tonnes en 1962, mais «seulement» 3000 tonnes en 2016. L’industrie baleinière, aujourd’hui, ne survit que grâce aux subventions de l’État. En réalité, c’est surtout la frange nationaliste du Parti libéral-démocrate (PLD) du premier ministre Shinzo Abe qui en fait une question identitaire.

Se retirant de la commission internationale, le Japon annonce que la chasse ne sera plus autorisée «dans les eaux de l’Antarctique ou dans l’hémisphère sud», a indiqué Yoshihide Suga, porte-parole du gouvernement. La pêche sera «limitée aux eaux territoriales et à la zone économique exclusive» nippone et respectera des «quotas de prises» qui seront «calculés selon la méthode de la CBI afin de ne pas épuiser les ressources».

«Une nation pirate»

Voilà qui réjouit Paul Watson, le fondateur de l’organisation Sea Shepherd, qui s’est fait connaître en barrant la route des baleiniers dans les eaux de l’Antarctique. «Le Japon déclare ouvertement ses activités illégales de chasse aux cétacés. Fini, le prétexte scientifique!» Et de conclure: c’est désormais «une nation pirate».

Du côté de Greenpeace Japon, toutefois, le directeur Sam Annesley s’alarme car «la plupart des populations de baleines ne se sont pas encore rétablies, notamment les plus grands cétacés comme la baleine bleue, le rorqual commun et le rorqual boréal». Quant à Astrid Fuchs, de la très britannique Whale and Dolphin Conservation, elle a confié au quotidien «The Guardian» sa crainte de voir d’autres pays, comme la Corée du Sud, quitter la Commission baleinière.

Parmi les diplomates occidentaux, certains se demandent aussi qui va compenser le départ du Japon, plus gros contributeur financier de la CBI… Bref, il risque d’être animé, le G20 qui se tient en juin au Japon! (24 heures)