La junte veut sauver les jeunes comme son image

La Thaïlande est au cœur d’un immense battage médiatique depuis près de deux semaines. Tous les médias internationaux sont réunis aux abords de la grotte de Tham Luang, dans la région de Chiang Rai, pour suivre la course contre la montre engagée pour extraire des profondeurs douze jeunes footballeurs et leur entraîneur.

Mondial de football oblige, les enfants sont rapidement devenus la coqueluche des médias. Quoi de plus fédérateur en effet que de voir tout un pays, puis la planète tout entière, prier pour le salut de ces amateurs de ballon rond. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lui-même officiellement invité les naufragés de la grotte à venir assister à la finale de la Coupe du monde à Moscou, dimanche prochain, si leur état de santé le permet. Dès lors et avec une telle pression médiatique, le branle-bas de combat s’est mis en place rapidement pour tous les sauver.

Cependant, la Thaïlande n’est pas habituée à gérer ce genre de crise. Durant la première semaine de la campagne de sauvetage, un général de police s’est mis à dos une partie de l’opinion publique par son zèle à vouloir contrôler les permis de travail des volontaires internationaux et les autorisations de survol de drones sur le site des secours. Le gouverneur de la région de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, pourtant acclamé par tous dans la gestion de cette crise, a quant à lui appris son prochain transfert vers une région voisine.

Aura médiatique

Pavin Chachavalpongpun, ancien diplomate et opposant en exil à la junte, affirme ne pas être surpris par de tels couacs. «Les militaires ne sont pas préparés ou équipés pour gérer ce type d’événements. Différents services publics ont essayé de tirer la couverture à eux pour bénéficier de l’aura médiatique d’une telle opération», affirme celui qui est aujourd’hui professeur à l’Université de Kyoto, au Japon.

Ces couacs n’ont pas entamé les efforts communs de toute la Thaïlande et de dizaines de bénévoles arrivés des quatre coins du monde pour venir en aide aux enfants coincés dans la grotte. La Thaïlande apparaît donc grandie aux yeux de l’opinion internationale dans ce qui ressemble de plus en plus à une histoire incroyable et presque miraculeuse, et ce même si l’un des volontaires a perdu la vie lors d’une plongée.

Impossible pour autant d’oublier la crise politique que le pays connaît depuis plus d’une décennie. La Thaïlande a ses propres démons et peu de personnes se souviennent que ce haut lieu du tourisme international est aujourd’hui encore l’une des rares dictatures militaires en exercice sur la planète. Le coup d’État qui a mis en place l’ancien général Prayut Chan-o-cha en mai 2014 est toujours d’actualité. L’ancien militaire à la tête du pays depuis quatre ans n’a eu de cesse de repousser la tenue de nouvelles élections démocratiques. La Constitution, approuvée par le nouveau roi de Thaïlande, a inscrit dans le marbre le rôle des militaires, qui garderont le pouvoir en catimini pour de nombreuses années encore.

«Les doutes vont ressurgir»

Pravit Rojanaphruk, journaliste au quotidien thaïlandais «Khaosod», ne se fait guère d’illusion à ce sujet: «Les doutes quant à la date d’une prochaine élection vont vite ressurgir, et ce même une fois que les douze enfants et leur entraîneur seront sortis d’affaire.»

Pour l’heure, aux yeux du monde, la Thaïlande reste avant tout l’une des destinations phares des touristes européens, notamment en hiver. Le gouvernement souhaite ainsi ardemment que l’on ne retienne que les belles histoires, comme l’épopée de ces jeunes footballeurs qui, si les opérations de secours s’achèvent comme prévu, devrait se terminer en conte de fées. Et si l’instabilité politique sous-jacente du pays ne doit pas être évoquée publiquement, d’autres risques guettent les touristes, notamment en cette période de mousson. Les fortes pluies qui ont bloqué ces enfants dans une grotte ont également provoqué la mort de 42 touristes chinois dans le naufrage d’un bateau non loin de l’île de Phuket.

Fin du calvaire en vue pour les derniers rescapés

«Nous avons sauvé quatre autres enfants de plus», a annoncé lundi en fin de journée, Narongsak Osottanakorn, le chef de l’opération de sauvetage actuellement menée en Thaïlande sur le site de la grotte inondée de Tham Luang. Tout le pays retient son souffle. Le soulagement sera total lorsque les quatre derniers jeunes footballeurs de l’équipe des Sangliers sauvages et leur entraîneur, bloqués depuis le 23 juin, seront à l’air libre. Tout laisse à croire que le calvaire des derniers prisonniers des entrailles de la terre prendra fin ce mardi.

Les autorités, qui avaient décidé de précipiter l’évacuation avant la montée des eaux, sont optimistes, même si elles se gardent encore de tout triomphalisme. Les centaines de journalistes du monde entier arrivés sur place ont été tenus à l’écart de la zone d’extraction, mais, selon les témoignages qui filtrent, les quatre enfants évacués ce lundi semblaient beaucoup moins faibles et éprouvés que les quatre premiers évacués ce dimanche. L’opération n’a d’ailleurs duré que neuf heures au lieu de onze le jour précédent. Après la mort d’un plongeur de la marine thaïlandaise, toutes les précautions ont été prises pour que l’opération ne tourne pas au fiasco.

Sur la centaine de secouristes déployés sur place, 18 ont directement participé à l’extraction des enfants, cinq commandos de marine thaïlandais et 13 secouristes étrangers. Immédiatement pris en charge par des médecins, les quatre adolescents ont été conduits à l’Hôpital de Chiang Rai, capitale de la province du même nom près la frontière birmane. «Ils sont tous en bonne santé», a rassuré le ministre de l’Intérieur, Anupong Paojinda. Compte tenu de leur état de faiblesse et pour qu’ils ne contractent pas d’infection, les autorités ne souhaitent pas les remettre à leurs parents immédiatement. «Les médecins envisagent de permettre aux familles de leur rendre visite, mais séparés par une vitre», a expliqué Narongsak Osottanakorn. Les enfants n’ont pas vu la lumière du jour depuis près de deux semaines et leurs organismes sortent éprouvés, même s’ils ne devraient pas garder de séquelles de leur mésaventure.

Pour entendre les enfants et des spéléologues faire le récit de cette évacuation hors norme, il faudra attendre encore quelques jours. La junte militaire a interdit aux secouristes travaillant dans toutes les zones de l’opération de partager sur Internet et sur les réseaux sociaux des images de l’évacuation, et aux journalistes de les diffuser sans permission spéciale.

Alain Jourdan (24 heures)