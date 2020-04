La sœur de Kim Jong-un pourrait-elle diriger le pays ?

Kim Yo-jong. Son nom est sur toutes sur les lèvres depuis l’absence inédite de son frère aîné Kim Jong-un aux cérémonies du 15 avril en mémoire de leur grand-père Kim Il-sung, fondateur du régime nord-coréen. La dernière apparition publique du dictateur remonte au 11 avril. Mais que se passerait-il si le maître de Pyongyang disparaissait pour de bon? Dans cet État dynastique et autoritaire qui détient l’arme nucléaire, la question est légitime. Sa sœur cadette, actuellement sous le feu des projecteurs occidentaux, pourrait-elle devenir la première «dictatrice» du monde?

«Succession horizontale»

Si on reste dans la logique dynastique, il n’y aurait pas foule au portillon du pouvoir, assure Antoine Bondaz, directeur du programme Corée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et enseignant à Sciences Po, à Paris. Les enfants qu’on prête au chef de l'État? «Ils seraient trop jeunes», explique le chercheur qui évoque «une succession horizontale». Reste donc sa sœur Kim Yo-jong et son frère aîné Kim Jong-chol, qui n’a cependant jamais eu de rôle politique important et qui est toujours resté dans l’ombre, précise l’expert. Certains avancent aussi le nom de l’oncle du leader, Kim Pyong-il, longtemps ambassadeur dans les pays de l’Est et tout juste rentré en Corée du Nord. «Un homme qui n’a jamais été dans les affaires politiques du pays et qui n’a priori aucun réseau à Pyongyang», souligne Antoine Bondaz. En revanche, sa nomination permettrait de maintenir la lignée directe du Mont Paektu, «du nom de l’ancien volcan où le roi Tangun aurait fondé la nation coréenne et où les Kim seraient nés, comme le relaie la propagande».

Scolarité en Suisse comme ses frères

Dans ce contexte, le choix de Kim Yo-jong, devenue très médiatique, s’impose, poursuit-il. Comme ses deux frères, elle a étudié à l’école internationale de Berne de 1996 à 2001 sous le nom de Pak Mi-hyang, avant de retourner au bercail pour terminer ses études d’informatique à l’Université de Pyongyang. Polyglotte, qualifiée de brillante par de nombreux observateurs, la jeune femme apparaît pour la première fois en public en 2011, à l’occasion des funérailles de son père Kim Jong-il. Avec l'accession au pouvoir de son frère qui la nomme au département de la communication étatique, elle devient une figure plus visible du régime. Trois ans plus tard, elle est propulsée vice-directrice du département de la propagande et de l'agitation, au sein du Parti. Selon plusieurs services de renseignements, elle est la seule personne au monde à laquelle le leader suprême nord-coréen fait confiance. En charge du culte de la personnalité de son frère, elle s’attache à montrer un dirigeant chaleureux et proche du peuple, à l’image de leur grand-père.

En 2017, elle est promue au sein du puissant Politburo. Mais il faut attendre 2018 pour voir sa notoriété prendre l’ascenseur. À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, elle devient le premier membre de la dynastie Kim à se rendre en Corée du Sud depuis la guerre de Corée.

Côté vie privée, on ne sait pas grand-chose de cette jeune femme âgée, suppose-t-on, d’une trentaine d’années. Selon le «Guardian», elle aurait épousé le fils de Choe Ryong-hae, le très influent vice-président du Parti des travailleurs et serait mère d’une petite fille.

Société patriarcale

Cependant, rappelle Antoine Bondaz, le fait qu’elle soit une jeune femme est un obstacle de taille. En Corée du Nord, la tradition confucéenne très patriarcale valorise l’âge et la masculinité. «Il n’y a quasiment pas de femmes dans l’élite dirigeante». Autre problème, «Kim Yo-jong n’a pas été désigné officiellement comme successeur auprès du grand public, contrairement à son frère et à son père, ce qui l’affaiblit. Ensuite, elle a un rôle important au sein du parti mais aucun pouvoir décisionnel. Elle n’a pas d’expérience militaire et n’a jamais eu de place dans l’appareil de sécurité de l’État, vital dans un régime autoritaire». Si elle est très appréciée par la jeunesse nord-coréenne, elle pourrait donc se heurter à l’hostilité de l’armée et du parti, selon Antoine Bondaz qui n’exclut pas qu’une personnalité du régime extérieure à la famille soit propulsée à la tête de l’État pour former un duo avec Kim Yo-jong.

Dans tous les cas de figure, «le décès de Kim Jong-un entraînerait une période de forte instabilité dans la région, comme si l’on ouvrait brutalement la boîte de Pandore», résume le chercheur qui appelle à ne pas l’enterrer trop vite. «La dernière fois qu’il a disparu des écrans radar remonte au mois de janvier. Il n’est pas apparu en public pendant 22 jours»