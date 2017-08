La traque aux élus binationaux fait rage en Australie

Depuis la mi-juillet, les démissions de parlementaires australiens pour cause de binationalité se sont succédé. Ces derniers jours, c’est au tour de Barnaby Joyce, vice-premier ministre du gouvernement de la coalition de droite et leader du Parti national, de se retrouver sur la sellette. Il pourrait devenir le cinquième élu à subir le nettoyage si la décision de la Haute Cour lui était défavorable. Or la majorité de droite à la Chambre des représentants tient à sa seule voix.

Selon la section 44 (i) de la Constitution australienne, mise en place afin de garantir la loyauté des élus, les membres siégeant au parlement ne peuvent être binationaux. Reste que les cas de double citoyenneté sont courants dans un pays avec une tradition d’immigration. Ils se manifestent même là où nul ne les soupçonnait, y compris leurs détenteurs, lorsqu’il s’agit de citoyenneté obtenue automatiquement par naissance.

Dans le cas de Barnaby Joyce, le lieu de naissance de son père est à l’origine de cette nationalité non désirée. Ce dernier, au départ sujet de la Grande-Bretagne, est né en Nouvelle-Zélande. Avec son passeport britannique, il a émigré en Australie en 1947, vingt ans avant la naissance de son fils, futur politicien. Peu importe. D’après la loi néo-zélandaise, les enfants, tout comme le père, ont bénéficié de la citoyenneté.

La situation a été révélée à la suite d’une question adroitement posée par un député travailliste néo-zélandais à son propre ministre des Affaires intérieures, Peter Dunne. Les travaillistes australiens ont bondi, mettant en cause la légitimité du vice-premier ministre, contraignant celui-ci à saisir la Haute Cour.

En attendant une décision, Barnaby Joyce a refusé de renoncer à son poste. Il continue de voter lors des débats en session parlementaire. Par contre, le ministre de l’Energie, Matt Canavan, a renoncé temporairement à son droit à la suite de la découverte de sa citoyenneté italo-australienne, qu’il ignorait tout autant. Pour leur part, une sénatrice et un sénateur Verts ont encore démissionné pour cette même raison. La première, Larissa Waters, est née au Canada. Le second, Scott Ludlam, a vu le jour en Nouvelle-Zélande. Enfin, un dernier sénateur du parti d’extrême droite One Nation, Malcolm Roberts, résiste. Il nie être de nationalité britannique pour avoir renoncé à ce droit, dit-il. Il justifie ainsi le maintien de ses prérogatives, le temps de régler l’affaire devant la Haute Cour.

Récemment, la majorité ténue du gouvernement de droite a permis de bloquer la nomination d’une commission royale d’examen des pratiques bancaires mises en cause par les travaillistes. Très symboliquement, la seule voix de Barnaby Joyce pourrait manquer aux libéraux lorsqu’il s’agira de se battre contre le changement de loi en faveur du mariage homosexuel après le référendum du mois prochain.

