Le Kremlin ne touche pas à Lénine mais ne célèbre pas sa révolution

Durant la période soviétique, cette discrète petite maison était un lieu de culte communiste. En cette année de centenaire de la révolution bolchévique, ce n’est plus qu’un «produit touristique». Ici, entre ces murs, le 22 avril 1870, naquit Vladimir Ilitch Oulianov, futur Lénine.

Depuis, au cœur d’Oulianovsk, grande ville sur la Volga, le héros de 1917 n’a cessé d’être une attraction. En cent ans, la cité a tout vu. Les millions de touristes venus de toute la Russie et des Républiques sœurs. Les quelques occidentaux qui, après la chute de l’URSS, s’aventuraient ici par curiosité. Et, désormais, les groupes de Chinois dont le nombre reste loin de la vague du «tourisme rouge» promise par les autorités.

Quant aux Russes, le pèlerinage dans le quartier Lénine est au programme des croisières sur la Volga. Ils commencent par la maison de la naissance puis enchaînent vers le foyer familial de l’enfant chéri pour prendre une photo de son lit métallique, son bureau en bois et ses étagères couvertes de livres. Avant de filer au lycée où on apprend que l’élève modèle débutait ses journées par une demi-heure de prière. La balade se termine sur la rue Lénine. Echoppes, caserne de pompier et poste de l’époque ont été restaurées.

Les touristes se plongent moins dans l’esprit révolutionnaire du futur Lénine que dans le banal quotidien du petit Vladimir. «Un garçon vif et intelligent, sage et sérieux. En d’autres temps, il serait devenu brillant avocat ou écrivain», raconte Tatiana Briliaeva, la guide vétéran de la maison-musée. «Lénine est la fierté de notre ville! Avec le temps, il deviendra une figure incontestée, tel un père de la nation», s’enthousiasme Valerï Perfilov, l’universitaire à la tête du mémorial où, au milieu de vitrines surchargées, resurgit du passé une rédaction de Lénine écrite à 16 ans sur… l’exploitation des classes.

Oulianovsk, qui s’appelait alors Simbirsk, continue de porter le patronyme des Oulianov et, contrairement à d’autres villes (Leningrad, Stalingrad, Gorki…), ce nom n’a pas été de-soviétisée. Mais dans la conscience locale de la tranquille cité, devenue un large centre industriel de plus de 600 000 habitants, Lénine est perçu avant tout en figure du passé et non en symbole politique, un point dans le paysage historique plutôt qu’une influente référence. «La statue de Lénine Je ne sais même plus où elle se trouve. Nous sommes habitués à sa présence dans notre décor urbain», plaisante ainsi Pavel Andreev, un habitant de 25 ans.

Depuis deux ans, ce jeune homme organise pourtant à Oulianovsk des excursions dans le parc de l’amitié des peuples, à côté du mémorial Lénine. Il y invite acteurs, cinéastes, photographes, musiciens et artistes de rue à mettre en scène le thème de l’amitié entre les peuples. «Au sens large! Car cette belle aspiration communiste devrait nous guider», espère Pavel Andreev. Avec ses expositions d’un genre nouveau explorant l’idéal hérité de l’URSS sous un regard décalé, réaliste mais critique et un rien moqueur, il a sans doute plus d’influence sur la jeune génération que les cadres de la vieille garde du parti communiste.

A Oulianovsk comme dans le reste du pays, Lénine n’est en fait plus un héros mais il est toujours vu positivement. Ses statues font partout dans le pays, parties intégrantes du décor. «Ce sont des points de repères pour les Russes, perdus par une histoire très perturbée. Cela les rassure. C’est pourquoi le Kremlin de Vladimir Poutine n’y touche pas», explique Andrei Kolesnikov, historien au centre Carnegie à Moscou. «Malgré les pressions orthodoxes, les autorités ne retireront donc pas le mausolée de Lénine de la Place rouge. Car Vladimir Poutine ne touche à rien de ce qui pourrait diviser.»

Mais le Kremlin ne célèbrera pas pour autant le centenaire de la révolution. Il est en fait bien embarrassé par 1917 car son élite haït tout ce qui s’apparente à une révolte populaire. Dans les discussions entre historiens et hommes politiques bien en cour, réapparaît la thèse du complot venu de l’étranger pour expliquer le soulèvement contre le tsar. Des théories conclues par d’ambiguës comparaisons avec les révolutions de couleur dans l’ex-espace soviétique que les Occidentaux sont accusés d’avoir fomentées pour déstabiliser la Russie. «Il y a des ressemblances entre ces révolutions et 1917: des tensions intérieures et des éléments venus de l’extérieur», a ainsi lancé Elena Panina, députée du parti du Kremlin, lors d’un récent forum historique. Avant de prévenir : «Avec ses inégalités sociales, la Russie offre un bon terreau aujourd’hui pour de tels soulèvements. Mais nous ne sommes pas une république bananière, nous sommes un grand pays indépendant!»

Du coup, le message principal aujourd’hui de Vladimir Poutine est de ne pas provoquer de remise en cause: l’essentiel c’est la stabilité et l’unité du pays. «Sur 1917, Poutine se contentera de dire qu'il y eu les blancs contre les rouges, une Russie contre une autre ; cela a été tragique et fait partie de notre histoire ; aujourd’hui, il faut tout faire pour ne pas créer de nouvelles divisions dans la société. Cette neutralité lui est bien utile», insiste l’historien Andrei Kolesnikov. D’autant plus que le chef du Kremlin a une perception personnelle négative sur 1917. L’an passé, lors d’une réunion, il a déclaré que Lénine avait mené à la destruction du pays et que la révolution bolchévique avait empêché son bon développement. Des propos durs qui, un avant l’année anniversaire, avaient déjà bien fait passer le message aux élites… (24 heures)