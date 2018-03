Le «Palais Céleste» va retomber sur Terre. Mais où?

Ces débris qu’il faudrait nettoyer de l’espace

Tiangong-1 ne nous tombera probablement pas sur la tête, mais son retour sur Terre met le doigt sur l’épineuse question de la gestion des déchets spatiaux.



«Cette problématique prend de plus en plus d’ampleur, souligne l’expert du CNES Christophe Bonnal. Car il y a deux événements redoutés: qu’un gros engin qui retombe fasse une victime au sol, et que les innombrables débris qui sont en orbite autour de la Terre viennent endommager des satellites en opération. Parmi ces débris en orbite, 10 000 sont supérieurs à 20 centimètres, 750 000 ont plus d’un centimètre. Quand on sait qu’un débris d’un millimètre équivaut dans l’espace à une boule de bowling lancée à 100 km/h, on imagine les dégâts que cela peut faire.» Ces objets sont de différentes natures: satellites abandonnés pour les plus gros, fragments issus de collisions, et même objets insolites tels qu’une trousse à outils lâchée par inadvertance par un astronaute.



Les débris en orbite sont en constante surveillance, mais celle-ci ne suffit plus. «Il y a une prise de conscience depuis les années 90 qu’il faut agir. Une réglementation internationale a été mise sur pied, treize pays l’ont adoptée, la France est à la pointe en la matière. Mais comme pour les problématiques environnementales sur Terre, le processus est lent et il y a les bons et les mauvais élèves», poursuit l’expert. Cette réglementation stipule par exemple qu’il est interdit de générer des déchets en connaissance de cause (on compte dans l’histoire 57 destructions volontaires de satellites) ou limite encore à vingt-cinq ans la durée de vie d’un satellite dans l’espace, lequel doit désormais prévoir dans sa conception le retour par désorbitage sur Terre.



Pour tenter également de remédier au problème, plusieurs programmes ont été lancés ces dernières années dans l’optique de nettoyer un jour l’espace de ses débris encombrants. L’un d’eux, le Clean Space One, est en développement au Swiss Space Center de l’EPFL. Le premier essai du prototype de démonstration pourrait se faire d’ici à trois ou quatre ans, l’équipe étant toujours dans l’attente des financements. À terme, la mission consistera à capturer Swiss Cube, le satellite suisse lancé en 2009 qui n’est plus opérationnel, puis de le ramener vers la Terre, en vue d’une double désintégration. C.M.