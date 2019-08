Le couvre-feu au Cachemire sera bientôt assoupli

Crise au Cachemire En pleine crise avec l'Inde à cause du Cachemire, le pays compare l'inaction du monde à la montée d'Hitler. Plus...

Inde Des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été envoyés au Cachemire, les autorités indiennes craignant des manifestations de masse après la révocation de l'autonomie. Plus...

Pakistan New Delhi a martelé jeudi que la révocation de l'autonomie du Cachemire indien relevait d'une «affaire interne». Islamabad est fâché mais écarte le recours à la force. Plus...

ABO+ Par Emmanuel Derville, New Delhi 07.08.2019

Inde La décision prise par l’Inde dans ce territoire contesté pourrait avoir des répercussions jusqu’en Afghanistan. Analyse. Plus...

Géopolitique Le Cachemire indien est sous haute tension après la révocation de son autonomie lundi par le gouvernement de New Delhi. Mais l'origine du conflit entre l'Inde et le Pakistan remonte à 1947. Plus...