Le lâcher de ballons de Noël vire au drame

L'opération de Noël tourne au cauchemar dans un centre commercial de Sydney. En effet, plus d'une dizaine de clients ont été blessés, dont certains grièvement, lundi par un lâcher de cadeaux qui se voulait festif, rapport le média australien 7news.com.

L'accident s'est produit alors que plus de 150 personnes étaient massées sous deux énormes sacs remplis de ballons contenant des cartes cadeaux et coupons de réduction devant être distribués à l'occasion d'un marathon de shopping de 33 heures avant Noël.

Mais une vidéo montre une énorme bousculade au moment où les sacs se sont dévidés au-dessus de la foule. De nombreuses personnes ont été renversées et piétinées, y compris un homme déguisé en Père Noël, le tout au milieu des cris des gens. Même le décor de Noël organisé pour l'occasion n'a pas résisté.

A Christmas balloon drop at Westfield Parramatta in Sydney has descended into chaos overnight with seven people taken to hospital after being crushed. More on this story: https://t.co/DrkvYujHqr pic.twitter.com/3OSbSlYqkz