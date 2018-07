Les enfants sauvés un par un de la grotte inondée

C’est une course contre la montre, et contre la météo, pour sauver des enfants, sous le regard du monde entier. Dimanche, dans l’extrême nord de la Thaïlande, avant que ne redoublent les pluies liées à la mousson, les sauveteurs ont pu commencer à mettre en œuvre leur délicate opération d’extraction des douze adolescents coincés depuis quinze jours au fond de la grotte inondée de Tham Luang, près de la frontière avec le Laos et la Birmanie. Ces membres d’une équipe de football junior, ainsi que leur entraîneur de 25 ans, s’étaient aventurés le 23 juin dans cette grotte puis s’étaient fait piéger par la montée brutale des eaux. Lundi 2 juillet, après l’angoisse et le désespoir des familles, les plongeurs des équipes de sauvetage parvenaient à rejoindre les adolescents et leur coach, les découvrant affaiblis mais bien vivants.

Dimanche, le calvaire a pris fin pour un tiers d’entre eux: quatre des enfants pris au piège ont pu être extraits de la grotte. Déclarés «en bonne santé», ils ont aussitôt été conduits à l’hôpital de Chiang Rai, à l’abri des regards des médias, lesquels ont également été évacués du périmètre de la grotte. L’opération devait se poursuivre lundi pour sauver les sept autres, avant que les pluies ne reprennent en abondance.

Sortie semée d’embûches

L’opération de sauvetage, repoussée plusieurs fois la semaine dernière, est très complexe. Les enfants sont coincés à l’autre bout d’une galerie de 4 kilomètres, dont trois tronçons sont totalement inondés. Ces derniers jours, 90 plongeurs expérimentés, dont 40 venus de l’étranger, se sont relayés pour porter secours aux adolescents piégés, pour leur apporter de la nourriture, une assistance médicale et un nécessaire soutien psychologique. Ils ont réussi à acheminer un tuyau assurant un apport en oxygène suffisant dans la cavité où les malheureux se sont réfugiés.

Ces derniers jours, il fallait compter pas moins de onze heures à un nageur aguerri pour faire l’aller-retour entre le point de sortie et le lieu où se trouvent les enfants. Un passage, très étroit, est particulièrement redouté. Un ancien nageur de la marine thaïlandaise y est mort vendredi. Or une bonne partie des adolescents, âgés entre 11 et 16 ans, ne savent pas nager. Et autant dire qu’aucun d’entre eux n’a jamais pratiqué la plongée.

Selon le dispositif mis en place, les enfants sont évacués un par un, en équipement de plongée, en étant accompagnés chacun de deux plongeurs expérimentés. «L’eau est trouble, elle ressemble à du café au lait, il n’y a aucune visibilité», expliquait un plongeur il y a quelques jours. Une corde permet aux sauveteurs et à l’enfant d’être guidés vers la sortie. La manœuvre est délicate, et il faut aussi préparer psychologiquement les adolescents à affronter l’épreuve, car toute panique en immersion dans ces eaux, dans des couloirs étroits, peut s’avérer fatale.

Un courage exceptionnel

Heureusement, les travaux entrepris pour pomper des millions de mètres cubes d’eau dans la galerie ces dernières heures ont permis de réduire le temps de parcours en immersion. Ce drainage a donc ouvert une fenêtre d’évacuation dès dimanche, permettant la sortie de quatre adolescents. Il faut toutefois aller vite pour venir en aide à ceux qui demeurent coincés, car de nouvelles pluies en abondance sont redoutées ces prochains jours, susceptibles de faire remonter le niveau des eaux dans la grotte. Les opérations doivent se poursuivre ce lundi.

Malgré la situation angoissante, les enfants semblent faire preuve d'un courage exceptionnel dans leur prison de pierre. Samedi, grâce à la liaison entretenue par les plongeurs, ils ont pu adresser, après quinze jours passés au fond de leur grotte, les premiers messages à leurs parents. Des messages relayés par la marine thaïlandaise sur sa page Facebook. «Ne vous en faites pas, nous sommes tous forts», écrit l'un d'entre eux à ses parents, réclamant au passage à son professeur qu'il ne l'assomme pas de devoirs à sa sortie.