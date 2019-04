Les monarques sont-ils vraiment inutiles? Que nenni!

Changement d’ère au Japon! Après Heisei, temps de «l’accomplissement de la paix», voici Reiwa, la «belle harmonie». Ce mardi a pris fin le règne du bien-aimé Akihito, 125e empereur de l’archipel et descendant en ligne directe de la déesse solaire Amaterasu. Lui succède, en ce mercredi, son fils Naruhito, historien diplômé de 59 ans ayant notamment étudié à Oxford. Saura-t-il se rendre aussi populaire que son père? Pacifiste déclaré, ce dernier a sillonné l’Asie pour réconcilier son pays avec les ennemis et les victimes de son propre père, le très conquérant Hirohito. Proche de son peuple, l’empereur Akihito et son épouse Michiko avaient fait sensation en 2011 en s’agenouillant pour discuter avec les victimes de Fukushima…

Ridicule, cette monarchie sans pouvoir? Comment expliquer qu’un tel archaïsme ait pu se perpétuer si longtemps dans des démocraties modernes telles que le Japon, le Royaume-Uni, l’Espagne ou encore la Belgique? Se pourrait-il qu’il y ait une utilité à maintenir en place ces souverains aux fonctions symboliques? La question revient régulièrement. Avant l’abdication de l’empereur Akihito, il y avait eu celle du roi d’Espagne Juan Carlos, en 2014. Et le débat refait surface outre-Manche à chaque fois que décline la santé de la reine Elisabeth II.

Force de l’impuissance

D’abord, une évidence: ces monarques règnent mais ne gouvernent pas. Le souverain ne se mêle pas de politique. Paradoxalement, c’est une force. Et pas seulement parce que les mouvements abolitionnistes ont du mal à convaincre les électeurs de l’urgence d’en finir. L’empereur du Japon ou la reine d’Angleterre sont des symboles d’unité précisément parce qu’ils ne prennent jamais parti. Les politiciens n’ont jamais toute la nation derrière eux, car on les sait d’abord redevables à leurs propres électeurs.

En Belgique, par exemple, lors des pires tensions entre Flamands et Wallons, alors que le pays menacé d’éclatement a vécu des mois sans gouvernement élu, l’existence même du roi maintenait la légitimité de l’État. De même en Thaïlande, il a parfois semblé que l’unité du pays ne tenait plus que par respect envers le monarque.

Dans un autre genre, outre-Manche, le gouvernement de Theresa May a beau vaciller dans la tourmente du Brexit, l’État britannique et son fonctionnement ne sont pas autant mis en cause que la France du président Macron bravée par les «gilets jaunes». Il n’y a pas, dans l’Hexagone, de reine Elisabeth II au-dessus de la mêlée.

Incarnation de l’État

Quand l’empereur Akihito se rend auprès des victimes de Fukushima, c’est tout le Japon qui se manifeste auprès d’eux. «Il y a là une fonction d’incarnation: le prince donne un visage à l’État», comme l’a noté Frédéric Rouvillois, professeur de droit public et écrivain, dans les colonnes du «Figaro». Les politiques ont beau se rendre au chevet des rescapés, on suspecte toujours un geste électoraliste ou une opération de communication pour faire remonter leur cote de popularité.

Arbitre in extremis

Le professeur Frédéric Rouvillois souligne aussi qu’en démocratie, les monarques peuvent jouer un rôle de modération et de tempérance. Ils savent bien que leur seule légitimité est d’être garants de la stabilité et de la continuité de l’État. L’exemple qui revient systématiquement, c’est celui du roi Juan Carlos d’Espagne. Institué par le dictateur Franco, il assurera cependant la transition vers la démocratie parlementaire et s’élèvera ensuite contre un coup d’État militaire.

Moins spectaculaire, durant tout son règne, Elisabeth II a tenu à huis clos des entretiens hebdomadaires avec les premiers ministres successifs, de droite comme de gauche. Certains ont pu lui confier leurs dilemmes, elle a pu sans doute relater des expériences passées. Servir de point de repère, en quelque sorte.

Difficile de ne pas mentionner, par ailleurs, l’expérience du Maroc et de la Jordanie dans le tourbillon du Printemps arabe. Ces deux monarchies ont bien résisté, s’adaptant aux demandes de la rue, alors que par contraste les républiques ont vu tomber leurs dictateurs… ou se sont enfoncées dans la guerre civile. Évidemment, il ne s’agit pas là de monarchies parlementaires. Les rois Mohammed VI et Abdallah II sont au pouvoir, c’est certain. Mais ils introduisent des réformes démocratiques…

Exemplaires car vulnérables

Sous les yeux des projecteurs, les monarques sont en quelque sorte condamnés à l’exemplarité. Le moindre scandale peut les faire vaciller, assurait Trine Villemann, journaliste et auteur de livres sur la monarchie danoise, lors d’un débat sur la chaîne BBC. Ainsi, le roi Juan Carlos, qui était si respecté par les Espagnols, s’est résolu à abdiquer en 2014 suite à plusieurs scandales, notamment sa partie de chasse à l’éléphant au Botswana pendant que ses sujets étaient plongés dans une terrible crise financière. L’arrivée au pouvoir de son fils Felipe devait éviter la disparition de la monarchie dans une Espagne de plus en plus républicaine.

Naruhito, 126e empereur

Il est devenu mardi, à minuit heure locale, le 126e empereur du Japon. Naruhito, fils aîné d’Akihito, ouvre l’ère Reiwa (belle harmonie). Son père avait conclu mardi les cérémonies d’abdication après trente ans de règne. Céder ainsi de son vivant le trône du Chrysanthème est une première au Japon depuis plus de deux siècles. Le changement de souverain s’est fait sans fanfare, derrière les portes closes du palais.

Après une ère impériale marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, du séisme de Kobe en 1995 au tsunami du nord-est en mars 2011, nombreux sont les Japonais qui espèrent que Reiwa soit «plus sûre, plus calme». Dans l’après-midi, Akihito, 85 ans, avait clos son règne par une cérémonie d’à peine dix minutes. Vêtu d’un costume queue-de-pie, il a prononcé un court discours.

«J’exprime du fond du cœur ma gratitude au peuple du Japon qui m’a accepté comme symbole de l’État et m’a soutenu», a-t-il lu, reprenant la définition de son rôle inscrite dans la Constitution de 1947, par laquelle l’empereur a perdu son statut semi-divin.

Moments touchants, Akihito a offert sa main à son épouse depuis soixante ans, Michiko, alors qu’elle descendait de la tribune. Il s’est immobilisé un instant, posant sur l’assistance un regard poignant, avant de quitter la salle en se courbant devant les 300 invités.

Contrairement à 1989 (mort d’Hirohito), 1926 (mort de l’empereur Taisho) ou 1912 (mort de l’empereur Meiji), le passage d’Akihito à Naruhito découle d’une loi d’exception. Le premier avait subtilement exprimé en août 2016 son souhait d’être déchargé de sa tâche, qu’il ne pourrait plus «exercer corps et âme» en raison de son âge et d’une santé sur le déclin.

Héritant des titres nouveaux d’empereur et impératrice émérites, le couple impérial cède le palais à Naruhito et son épouse Masako (59 et 55 ans). Le Japon attend désormais le premier discours de son nouvel empereur, ce mercredi, après l’intronisation.

ATS (24 heures)