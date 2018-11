Les vétérans de la démocratie au tribunal

Trois vétérans du mouvement prodémocratie de Hong Kong ont plaidé non coupables lundi à l'ouverture de leur procès pour troubles à l'ordre public lors de la «révolte des parapluies» de 2014, au moment où Pékin serre la vis sur l'ex-colonie britannique et fait craindre un recul des libertés.

Les trois hommes et six co-prévenus, des députés, des leaders étudiants et des militants, sont jugés pendant trois semaines pour leur rôle dans les immenses manifestations qui avaient réclamé en vain des réformes politiques à Pékin. Ils encourent jusqu'à sept ans de prison.

Les prévenus ont été accueillis à leur arrivée au tribunal par des centaines de leurs partisans qui les encourageaient aux cris de «Résistance pacifique!», «Je veux un suffrage universel véritable!».

Chan Kin-man, 59 ans, professeur de sociologie, Benny Tai, 54 ans, professeur de droit, et Chu Yiu-ming, 74 ans, pasteur baptiste, fondèrent en 2013 le mouvement «Occupy Central».

Le but du mouvement était d'occuper le quartier d'affaires de Hong Kong si un suffrage universel libre n'était pas instauré pour élire le président du gouvernement local, lequel est désigné par un comité pro-Pékin.

Interditction de se présenter à une élection

Mais les anciens furent débordés par la jeunesse et le mouvement étudiant, la situation explosant à l'automne 2014 quand les policiers tirèrent du gaz lacrymogène sur les protestataires, qui se protégèrent avec des parapluies.

Le trio d'Occupy avaient appelé les gens à rejoindre le mouvement, qui avait paralysé des quartiers de l'une des capitales mondiales de la finance pendant plus de deux mois.

Depuis lors, les militants sont poursuivis par le ministère de la Justice, certains purgeant des peines de prison. Certains ont également été interdits de se présenter à une élection, d'autres disqualifiés au Parlement.

Le procureur Andrew Bruce a fait valoir que les manifestations avait «fait du mal aux habitants», ajoutant que les prévenus avaient soutenu «le blocage illégal de lieux publics et de voies de circulation».

«Un pays, deux systèmes»

Le professeur Chan a prononcé un discours d'adieu la semaine dernière devant plus de 600 personnes à l'Université chinoise de Hong Kong où il enseigne depuis plus de 20 ans.

«Tant que nous ne sommes pas écrasés par la prison et les procès et que nous ne nous laissons pas submerger par la frustration et la colère, nous deviendrons plus forts et inspirerons d'autres gens», a-t-il dit, annonçant son départ en retraite anticipée l'année prochaine.

En vertu du principe «Un pays, deux systèmes» qui a présidé à sa rétrocession par la Grande-Bretagne en 1997, Hong Kong jouit sur le papier de droits, dont la liberté d'expression, inconnus dans le reste de la Chine.

Mais nombreux sont ceux qui perçoivent une emprise de plus en plus marquée du gouvernement chinois central sur les affaires hongkongaises, et un recul de l'espace de liberté. (afp/nxp)