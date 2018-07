Lourdes pertes dans des pluies torrentielles

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest et le centre du Japon ont entraîné la mort de 11 personnes, a annoncé samedi la chaîne de télévision publique NHK. Quarante-cinq autres sont portées disparues.

Samedi matin, plus de 1,6 million de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer leurs maisons en raison des craintes d'inondations et de nouveaux glissements de terrain. Et 3,1 millions de personnes ont reçu le conseil de quitter leur domicile, a annoncé l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

L'Agence météorologique japonaise, qui parle de pluies «historiques», a publié des alertes météorologiques dans quatre préfectures de l'ouest de l'île principale de Honshu. Elle invite à la vigilance contre les crues, les glissements de terrain et les rafales de vent. L'agence prévoit de nouvelles précipitations dimanche.

Les secours mobilisés

Parmi les victimes figure une femme de 95 ans, retrouvée chez elle après l'effondrement d'une partie de la montagne voisine. A Hiroshima, un homme est mort après être tombé d'un pont dans une rivière. A Takashima, un homme de 77 ans de la ville a été aspiré dans un canal alors qu'il effectuait des travaux de déblaiement.

Près de 48'000 policiers, pompiers et membres des Forces d'autodéfense du Japon sont mobilisés autour d'une centaine de glissements de terrain et d'autres appels à l'aide, a indiqué le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga. (ats/nxp)