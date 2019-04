Menace autour du petit-fils de l'empereur Akihito

Deux couteaux de cuisine ont été trouvés sur le bureau du Prince Hisahito, petit-fils de l'empereur du Japon Akihito, dans son école, où la présence d'un homme suspect a été détectée par des caméras de sécurité, ont rapporté samedi les médias. Les autorités augmentent leur vigilance vis-à-vis de la famille impériale à quelques jours de l'abdication de l'empereur Akihito, après un règne de trente ans.

Des responsables de l'école ont trouvé les couteaux vendredi sur le bureau utilisé tous les jours par le prince âgé de 12 ans, ont indiqué l'organisme audiovisuel public NHK et d'autres médias, citant des enquêteurs sous couvert de l'anonymat. Le prince Hisahito, qui vient juste de commencer en avril à fréquenter cette école, n'était pas dans la classe quand les couteaux y auraient été laissés.

Aucune blessure, dégât matériel ou menace n'ont été rapportés, selon la police qui n'a pas trouvé de menace en rapport avec cet incident. Des caméras de sécurité ont enregistré un homme portant un casque pénétrant dans le périmètre de l'école à midi, selon les médias.

Ouvrier du bâtiment

La police recherche un homme d'âge moyen vêtu comme un ouvrier du bâtiment. Une porte-parole de la police n'a pas voulu commenter ces informations qui n'ont pu être confirmées auprès de l'école.

Les menaces visant la famille impériale sont relativement rares. En 1975, Akihito fut presque touché par un cocktail Molotov à Okinawa, un champ de bataille majeur de la Seconde Guerre mondiale, où régnait un fort sentiment d'hostilité à la famille impériale.

Abdication mardi

Le Japon se prépare à l'abdication mardi de l'empereur Akihito, la première en 200 ans. Son fils aîné, le prince héritier Naruhito, 59 ans, lui succèdera le lendemain, marquant le passage à l'ère Reiwa («belle harmonie»). Le prince Hisahito est le fils du prince Akishino, deuxième fils du couple impérial, et un des quatre héritiers mâles possibles du trône du Chrysanthème.

La famille impériale la plus ancienne encore régnante se trouve face à un danger d'extinction puisqu'elle ne reconnaît pas aux femmes le droit d'accéder au trône, et qu'il n'existe que quatre héritiers mâles: outre les princes Naruhito (59 ans) et Akishino (53 ans), le jeune prince Hisahito et le frère de l'empereur Akihito, âgé de 83 ans. (afp/nxp)