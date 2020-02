Paquebot: deux Australiens testés positifs

Deux Australiens qui avaient été évacués du paquebot Diamond Princess, en quarantaine au Japon, ont été testés positifs au nouveau coronavirus après leur retour en Australie, ont annoncé vendredi les autorités locales.

«Nous avons deux personnes qui sont positives au virus de la maladie Covid-19. Ces deux personnes ont des symptômes de gravité moyenne», a déclaré Dianne Stephens, responsable par intérim de la Santé dans le Territoire du Nord, vaste subdivision territoriale située dans le centre et le nord de l'Australie.

Ce développement est de nature à susciter des questions sur les procédures employées par les autorités japonaises concernant les occupants du Diamond Princess, à quai dans le port de Yokohama et qui est le plus important foyer du virus hors de Chine.

Des centaines de personnes ont été autorisées à quitter le navire après avoir été testées négatives à la maladie et bon nombre de ces personnes sont rentrées dans leurs pays respectifs pour y être de nouveau mises en quarantaine.

Au début de cette semaine, 164 Australiens qui se trouvaient à bord du navire ont ainsi été autorisés par les autorités japonaises à partir pour le nord de l'Australie. Mais des centaines de passagers japonais ont été autorisés à partir et ont seulement reçu pour instruction de «rester à leur domicile sauf nécessité absolue» d'en sortir, de ne «jamais» utiliser les transports publics et de mettre un masque protecteur si elles sortent.

«En mesure de nous en occuper»

Un total de six Australiens évacués du Diamond Princess ont été retestés en Australie à la date de vendredi et deux d'entre eux - décrits comme «une personne âgée» et «une personne plus jeune» - ont été testés positifs.

Le principal responsable médical australien, le professeur Brendan Murphy, a toutefois déclaré que la population australienne ne devait pas s'inquiéter. «Je veux rassurer le public: bien qu'il s'agisse de deux nouveaux cas en Australie, c'est une première depuis quelque temps», a dit le Pr Murphy. «De tels cas étaient attendus et nous sommes bien en mesure de nous en occuper.»

Quinze cas précédents d'infection au coronavirus en Australie ont été liés à l'épidémie qui s'est déclenchée en décembre en Chine.

Le Pr Murphy s'est déclaré confiant que le Japon et la Corée du Sud - où le nombre d'infection a presque doublé jeudi à 104 - seraient en mesure de contenir la maladie. «Le Japon et la Corée du Sud ont des systèmes de santé bien développés», a-t-il souligné.

Au Japon, deux porteurs du coronavirus, deux octogénaires qui se trouvaient à bord du Diamond Princess, sont décédés à l'hôpital, a annoncé jeudi le ministère japonais de la Santé. Il s'agit des premiers décès constatés parmi les porteurs confirmés du virus s'étant trouvés sur le navire de croisière, au nombre de 634 après l'annonce de 13 nouveaux cas par le ministère japonais de la Santé.

Mercredi, 443 passagers déclarés sains ont débarqué du paquebot, et près de 250 jeudi. L'évacuation de tous les voyageurs devrait prendre au moins trois jours. Les résultats d'examens de plusieurs centaines d'autres sont encore attendus. (afp/nxp)