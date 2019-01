Pékin étend son empire depuis la face cachée de la Lune

C’est une première mondiale: lancée par la Chine le 8 décembre, la sonde Chang’e 4 s’est posée jeudi sur la face cachée de la Lune. Si cela n’avait jamais été fait auparavant, c’est qu’aucune communication directe n’est possible entre la Terre et cette zone lunaire. Pour résoudre le problème, les techniciens chinois ont d’abord lancé un satellite-relais qui leur permet de commander la sonde et son char lunaire.

Le fait de se trouver «à l’ombre de la Terre» va désormais permettre une moisson d’expérimentations inédites grâce à une série d’appareils embarqués, tels ce spectromètre néerlandais qui écoutera les explosions solaires et ce spectrographe qui analysera sol et sous-sol. Un incubateur fera pousser des plantes et des vers à soie, accumulant de l’expérience pour une future base lunaire habitée, une station orbitale et une mission vers Mars.

L’annonce a été saluée par des dizaines de milliers d’internautes et par la Bourse de Shanghai. Plusieurs start-up de services spatiaux, comme Beijing Aerospace Changfeng, ont gagné plus de 10% à la clôture. Le gouvernement chinois, anxieux de capitaliser sur ce succès, a lui-même encouragé la diffusion de la nouvelle. Car d’autres perspectives sont moins bonnes.

Craintes pour l’emploi

Le bras de fer commercial sino-américain s’enferre depuis maintenant plus de six mois. La Chine vend beaucoup moins aux États-Unis ses télévisions, ordinateurs ou panneaux solaires, taxés de 10% à 25%. Par centaines, les usines chinoises quittent le pays pour aller s’installer au Vietnam ou en Thaïlande, dans l’espoir d’éviter les taxes américaines. En 2019, en cas de poursuite des hostilités, deux à trois millions d’emplois seront menacés, selon le «South China Morning Post» de Hongkong.

Dans ses vœux du Nouvel-An, le président Xi Jinping a évoqué les «périls et dangers inimaginables» qui attendent le pays à l’avenir, que seule la discipline au sein du Parti devrait permettre d’affronter. Même après avoir démis ou fait arrêter 1,5 million de cadres, le chef de l’État fait face à une contestation interne, des milieux proches de l’ancien président Jiang Zemin comme des milieux d’affaires.

Capital Economics, firme indépendante de recherche, prédit que les deux sources de la croissance chinoise, l’investissement public et l’exportation, ont atteint leurs limites: la dette chinoise s’emballe et le rendement décline. La consommation n’absorbe que 39% du PIB de 12 000 milliards de dollars, contre 44% à l’investissement.

Pire, le vieillissement démographique de la Chine s’accélère, avec un solde de naissances en dessous des 15 millions en 2018, le plus bas depuis l’an 2000. Hua Changchun, économiste chez Guotai Junan, commente: «Une coupe raide dans les naissances signifie sans doute le début d’une phase longue de contraction de la population.» Ainsi, un scénario cauchemardesque se profile pour les autorités, selon lequel un jeune actif devrait supporter quatre retraités en 2050. La Chine deviendrait vieille avant d’être riche!

La mise en garde de Xi

Ce genre d’angoisse peut en partie expliquer le semi-ultimatum adressé à Taïwan par Xi Jinping le 31 décembre, enjoignant à l’île «rebelle» de retourner à la mère patrie avant de voir l’armée chinoise venir la chercher.

Cela peut également expliquer les fermetures forcées (accompagnées de multiples arrestations de pasteurs, imams et fidèles) de trois églises protestantes et trois mosquées en décembre, l’incarcération d’un jeune leader étudiant maoïste en désaccord avec le régime, l’assignation à résidence du chercheur de Shenzhen ayant récemment défrayé la chronique en faisant naître des jumelles génétiquement modifiées.

Tout cela peut aussi expliquer l'obligation faite les 25 et 26 décembre aux membres du Bureau politique de se livrer à des séances de critique et d'autocritique, comme au temps de Mao Zedong. Dans ce climat délétère, la Chine a bien besoin de se rassurer sur sa supériorité en matière spatiale.