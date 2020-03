Pékin tente de remettre tout le pays au travail

Au cœur de Pékin, à deux pas de la rue commerçante Wangfujing généralement noire de monde, Meng tient un salon de coiffure depuis plusieurs années. Mais le centre animé de la capitale chinoise, comme le reste de la ville, est déserté par les 21 millions d’habitants de la mégalopole, effrayés par l’épidémie de coronavirus qui a fait près de 80'000 contaminés et 287 0morts.

La boutique de Meng se trouve dans une ruelle traditionnelle de la capitale, soumise à des contrôles d’identité et de température. «Ces mesures refroidissent les clients», se désole le coiffeur, qui a perdu 90% de sa clientèle depuis que le coronavirus s’est abattu sur la Chine. Les rares personnes qui poussent la porte du salon doivent porter un masque sur leur visage durant l’intégralité du rendez-vous. Après chaque coupe, la boutique est entièrement désinfectée, et les clients invités à attendre leur tour à l’extérieur.

En face de son atelier, Meng possède également un restaurant de wontons (raviolis chinois) qui n’a toujours pas rouvert ses portes. «C’est encore plus compliqué dans la restauration, on ne peut pas demander aux clients de manger avec leur masque sur la bouche», fait-il remarquer. Il estime pouvoir tenir quelques mois, mais devra envisager de fermer définitivement ses activités d’ici à avril si l’épidémie venait à durer. Une étude chinoise rapporte que 30% des TPE-PME interrogées affirment avoir assez de liquidités pour couvrir leurs dépenses fixes sur un mois seulement.

Tourisme à l’arrêt

Impuissant devant la fermeture de tous les monuments du pays, le secteur du tourisme est à l’arrêt. «Généralement, lors du Nouvel An lunaire, nous sommes complets, mais cette année seules trois chambres sur dix étaient occupées», partage He Juan, manager d’un hôtel dans le quartier de Dongsi. L’établissement a vu toutes ses réservations des mois de février et mars annulées, et avril devrait suivre la même tendance. Deux mois sans rentrée d’argent qui vont plomber les quatre employés de l’hôtel qui reçoivent encore leur salaire, pour l’instant. «On pourra s’en sortir si l’épidémie se termine dans un mois ou deux, mais si ça dure plus longtemps, ce sera très compliqué pour nous.»

Même si le bilan de l’épidémie semble se stabiliser d’après les chiffres officiels, «les consommateurs chinois sont encore assez angoissés», confie Benjamin Devos, un entrepreneur français à la tête de quinze boulangeries en Chine, dont treize à Pékin. Dans la capitale, les restrictions se multiplient pour inciter la population à rester enfermée chez elle et préserver la vitrine politique du pays. Certains résidents se sont vu distribuer des bons de sortie qu’ils doivent montrer à leurs gardiens à chaque déplacement, d’autres immeubles n’acceptent plus les invités. Dans les restaurants, la capacité d’accueil doit être diminuée de moitié et pas plus de trois clients sont acceptés à chaque table.

Ces mesures pèsent sur le secteur des services, qui compte pour 60% du PIB national, et préoccupe le régime communiste, à la recherche du bon compromis entre restrictions draconiennes et un retour à la vie normale pour relancer son économie. D’après une étude nationale publiée la semaine dernière, seuls 30% des TPE-PME du pays ont repris leur activité, alors que le président Xi Jinping ne cesse de marteler la nécessité de «préserver l’emploi» ainsi que l’activité économique du pays.

Dans le secteur de l’industrie, les conséquences se font également sentir. L’activité dans le secteur manufacturier est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré en février, avec un indice des directeurs d’achats (PMI) qui s’est effondré à 35,7, nettement en dessous du seuil qui sépare contraction et expansion de l’activité (une valeur inférieure à 50 indique une contraction de l’activité d’un secteur).

Pour atténuer les effets néfastes de cette épidémie, la Banque centrale chinoise a déjà injecté plus de 200 milliards de dollars dans les marchés financiers et les banques ont été encouragées à faciliter les prêts bancaires aux entreprises chinoises. Autre coup de pouce, une organisation étatique de promotion du commerce international a délivré plus de 4318«certificats de force majeure» à des entreprises pour une valeur totale de 47,3 milliards de dollars, sur le seul mois de février. Ce certificat permet aux entreprises d’être exonérées de pénalités en cas de contrats non honorés.

Deal US remis en cause

La China National Offshore Oil Corp., compagnie pétrolière d’État, a invoqué le cas de force majeure pour suspendre ses contrats avec trois fournisseurs, mais cette requête a été rejetée par Total et Royal Dutch Shell. Reste à savoir si Pékin pourrait se reposer sur ces certificats pour remettre en cause la phase1 du deal avec Washington qui doit voir la Chine acheter pour 200milliards de dollars de biens américains ces deux prochaines années.

Alors que les résultats du premier trimestre pourraient être catastrophiques pour l’économie chinoise, le Fonds monétaire international a abaissé ses prévisions de croissance pour la deuxième puissance mondiale (5,6% contre 6%). L’an dernier, elle avait crû de 6,1%, son plus bas niveau en plus de trente ans. Le FMI a également estimé que l’épidémie pourrait faire perdre 0,1% de point de croissance à l’échelle internationale. À l’heure où les foyers épidémiologiques se multiplient à travers le globe, c’est toute l’économie mondiale qui pourrait se gripper.