Pour se dédouaner, le Vietnam entrouvre la porte de ses prisons

Centre de détention de la province de Bac Giang, à 50 km au nord-est de Hanoï. Au bout d’une route caillouteuse qui longe des rizières, apparaît un porche d’entrée large et massif orné de deux énormes lions en pierre de taille. Les deux pattes de devant dressées sur une sphère, ils exposent leurs crocs acérés en guise d’avertissement. L’effet qui se veut sans doute effrayant est atténué par le visage juvénile du garde qui flotte dans son uniforme vert trop large. L’homme esquisse un salut et pousse la barrière.

Quelques centaines de mètres plus loin, à la sortie d’un parc ombragé, jalonné de bancs et de jeux d’enfants et jouxtant un étang, apparaissent une place d’armes et les casernements des gardiens. C’est la première fois que les autorités vietnamiennes ouvrent l’une de leurs prisons à un journaliste. Jusqu’à présent, seules des missions onusiennes, des délégations parlementaires et quelques ONG ont pu effectuer des visites.

Entouré du directeur de la prison et d’une dizaine d’officiers, le chef de l’administration pénitentiaire vietnamienne, le colonel La Van My, se propose de faire visiter le quartier réservé aux femmes. L’organisation de l’espace y apparaît totalement différente de ce que nous connaissons en Suisse ou en Europe.

Des chambrées de 40 à 50

Pas de cellules individuelles, mais de grandes chambrées de quarante à cinquante places. Les matelas futons bien alignés sur le sol sont surmontés d’une étagère sur laquelle reposent des cantinières numérotées. L’endroit est austère mais propre. Le bâtiment donne sur une grande cour ombragée qui sert de terrain de jeu et de détente.

Ici, la discipline et l’ordre sont la règle. Il est 8 heures, chaque détenue est prise par une tâche. Certaines s’affairent en cuisine pour cuire le riz. D’autres, assises dans la cour, à même le sol, préparent des légumes. Celles qui ne sont pas de corvée travaillent en atelier pour gagner un peu d’argent et améliorer leur quotidien.

Priorité à la rééducation

Les lieux font penser à un centre de redressement ou une maison de correction. On n’est pas loin de la vérité. «Ici, nous rééduquons les détenus par le travail car c’est le seul moyen de leur redonner de la fierté. Nous recréons une microsociété avec ses règles pour qu’ils puissent se réinsérer en sortant. C’est notre priorité», explique La Van My. Le pays dispose d’une cinquantaine de prisons bâties sur le même modèle, pour une population carcérale estimée à 100 000 personnes. La prison de Bac Giang héberge, à elle seule, 4000 détenus.

Le directeur de l’administration pénitentiaire affirme que le taux de récidive au Vietnam est beaucoup plus bas qu’en Europe. «Nous n’avons pas la même culture que vous. Nous sommes plus attachés à la dimension humaine qu’au cadre légal», ajoute-t-il. Dans ce qui fait office à la fois de salle de classe et de salle des fêtes sont affichées, sous un portrait d’Hô Chi Minh, les photos des détenues les plus méritantes. Il y a celles qui ont brillamment réussi le cursus scolaire repris en détention, ou encore celles qui ont gagné un concours de chant. Des clichés parfois jaunis, où les détenues posent aux côtés de leurs geôliers. À ce que l’on voit, pas d’enfer donc.

Il ne faut pas être naïf évidemment. Derrière cet effort de transparence, il y a évidemment une opération de séduction et de communication que le directeur de l’administration pénitentiaire ne cherche pas à dissimuler. «Nous voulons changer l’image de nos prisons», confirme ce dernier.

Prison dans les prisons

Certaines organisations, comme Amnesty International, ont dénoncé à plusieurs reprises l’existence de «prison à l’intérieur des prisons», les mauvais traitements et tortures et les détentions arbitraires et politiques. En janvier prochain, le Vietnam va être appelé à rendre des comptes sur le fonctionnement de ses prisons devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU dans le cadre de son troisième examen périodique universel.

La Van My affirme que tous les prisonniers jouissent du même traitement, qu’ils soient en prison pour meurtre, trafic de drogue, vol, escroquerie, corruption ou homicide involontaire. «On a notre conscience pour nous. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire ce qu’on vous dit. Mais vous savez, il y a des délégations du Sénat américain qui ont pu les visiter. Nous avons aussi plusieurs accords de coopération sur la détention avec d’autres pays, dont la Suisse notamment», poursuit le colonel vietnamien, qui, malgré son air débonnaire et son comportement conciliant, refuse qu’on prenne des photos à l’intérieur de la prison, ou même qu’on le photographie avec ses hommes.

Le régime en vigueur au sein du Centre de détention de la province de Bac Giang est-il aussi celui appliqué aux détenus politiques? «Oui», nous affirme-t-on. Ce n’est pas ce que soutiennent certaines organisations. Pour le journaliste franco-vietnamien Vo Trung Dung, qui dirige le site d’information «Asie Pacifique» et assure la correspondance pour le journal «Le Monde» dans la région, la visite de la prison de Bac Giang organisée par les autorités vietnamiennes constitue néanmoins une première.

Rares évasions

Elle aura permis de découvrir que le dispositif de confinement était extrêmement léger. Et là, impossible de tricher. L’espace de détention, qui n’occupe qu’une partie du site, est délimité par un mur haut d’à peine trois mètres, surplombé d’un vieux barbelé. Aucun garde armé. «Nous n’avons pas les moyens d’avoir des prisons hypersécurisées. Mais de toute manière, ce n’est pas nécessaire. Nous n’avons pas d’évasions. C’est très rare», assure La Van My, qui met cela sur le compte d’un modèle de détention paternaliste et familial. Les détenus ont droit à des visites régulières de leurs proches et les couples ont même une «chambre de bonheur» dans laquelle ils peuvent se retrouver. Mais la prison de Bac Giang est-elle vraiment représentative de ce qui existe dans d’autres provinces? Les autorités l’affirment.

