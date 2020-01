Près de 500 millions animaux ont été tués

Alors que des villes entières doivent être évacuées en raison des feux qui ravagent l'Australie, la faune paie également un très lourd tribut aux incendies. En effet, selon des experts de l'Université de Sydney, près de 500 millions d'animaux auraient péri depuis le début de la catastrophe en septembre, rapporte le site australien news.com.

Des scènes poignantes de kangourous fuyant les murs de feu ou encore les corps carbonisés de koalas et de cacatoès tombant des arbres ont horrifié les Austaliens et donné la pleine mesure du désastre écologique provoqué par ces incendies sans précédent.

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in. For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC

Australia’s bushland is home to a range of indigenous fauna such as kangaroos, koalas, wallabies and possums. Authorities have no exact figure on how many native animals have been killed in the bushfires but experts say it is likely to be in the millions https://t.co/NXoEkxAlxP pic.twitter.com/yP2VUYBLeS