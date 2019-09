Quand les gâteaux font de la politique

Si vous êtes allés en Extrême-Orient en automne, vous avez forcément entendu parler des «mooncakes» (gâteau-lune). Ces pâtisseries traditionnelles chinoises sont consommées à l’occasion du festival de la mi-automne. Elles sont cuites au four et farcies d’une pâte dense et sucrée avec au centre un jaune d’œuf qui représente la pleine lune. Mais cette année, ces petits gâteaux ont pris un goût politique.



Des biscuits qui font parler d’eux



En juillet, une petite boulangerie familiale hongkongaise, Wah Yee Tang, a créé une série de gâteaux et de biscuits arborant des slogans scandés par les manifestants. On peut y lire, entre autres, «Hongkongais», «ajouter de l’huile», «pas de retrait, pas de dispersion» ou «be water» (être l’eau), en référence au fameux moto de Bruce Lee qui a été adopté par la contestation.



Les gâteaux polémiques ont immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les clients sont venus de tous les quartiers de Hong Kong pour en acheter et surtout pour partager les photos en ligne. Malgré un appel au boycott des supporters de la police, la boulangerie n’a jamais vendu autant de mooncakes en plein été.



La jeune propriétaire de l’échoppe fondée en 1984 par son grand-père a déclaré au «South China Morning Post» que l’argent récolté par ces ventes sera reversé aux manifestants blessés.



C’est la première fois qu’elle ajoute des messages politiques à ses créations. Mais elle n’en est pas à son coup d’essai de pâtisseries irrévérencieuses. Elle a fait connaître sa boutique en 2018 avec des mooncakes qui, au lieu du message de prospérité habituel, arboraient des idéogrammes ayant la même prononciation que des injures populaires cantonaises. Elle a aussi créé des cookies en forme de chat qui fait un doigt d’honneur au lieu du traditionnel chat porte-chance. Depuis cet été, ces derniers arborent aussi les slogans des manifestants.



Une longue histoire



Les mooncakes sont à l’honneur lors du festival de la mi-automne, qui a lieu le 15e jour du 8e mois lunaire, quand la lune est la plus ronde et la plus brillante. Cette année, il tombe ce vendredi 13 septembre. C’est une tradition qui remonte à plusieurs siècles.



Le tournant politique que les gâteaux ont pris cette année ne serait pas une première. D’après la légende, ils ont contribué à la chute de la dynastie Yuan. Les rebelles chinois Han se seraient servis des pâtisseries pour y glisser des messages afin de rallier un maximum de gens pour renverser le pouvoir mongol et instaurer la dynastie Ming en 1368.



Malheureusement, la réalité historique semble être un peu différente. Bien que ces gâteaux semblent exister depuis au moins 1400 ans, leur importance politique a très probablement été exagérée dans la légende. Il n’est toutefois pas impossible qu’ils aient été utilisés à certaines époques pour contourner le contrôle des communications traditionnelles.



Les petits gâteaux populaires, avec message politique ou non, vont encore s’écouler par centaines de milliers cette année à Hong Kong, pour le plus grand bonheur des gourmands.