Rejeté en Suisse, le revenu de base agite les élections en Inde

Expérimenté partout sur la planète

L’Inde n’est pas la seule grande démocratie à débattre du revenu de base inconditionnel. Aux États-Unis, l’entrepreneur Andrew Yang, candidat démocrate à l’élection présidentielle de 2020, en a fait son cheval de bataille. «La robotisation a déjà détruit quatre millions d’emplois industriels. Et les meilleurs spécialistes prédisent qu’un tiers de tous les travailleurs américains perdront leur job dans les douze ans à venir! Nous ne sommes pas en mesure de faire face, martèle-t-il. Le revenu de base permet à chacun de couvrir les besoins élémentaires tout en cherchant un emploi, en créant son propre business, en reprenant des études ou en prenant soin de ses proches.» En Finlande, un rapport prometteur a été publié en février par l’institution des assurances sociales Kela, suite au programme pilote mené en 2017 et 2018. En grande majorité, les quelques milliers de bénéficiaires des mensualités fixes se sentaient en meilleure santé, moins stressés et plus confiants dans leur capacité à retrouver du travail. Ils avaient aussi une opinion plus positive sur les institutions et sur les gens en général. Le système semble renforcer la cohésion sociale et n’a pas été un encouragement à la paresse. Aux quatre coins du globe, des programmes pilotes sont lancés pour trouver la bonne formule. Canada, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Espagne, Écosse, Brésil, Kenya ou encore Ouganda… Partout, l’objectif est le même: trouver un moyen de préserver la stabilité de sociétés où le travail rémunérateur se fait de plus en plus rare. A.A.