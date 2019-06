Tian’anmen: 30 après, le front social n’est pas mort

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, la répression des manifestations pacifiques sur la place Tian’anmen faisait au moins 2700 morts. Trente ans plus tard, les autorités chinoises continuent de maintenir l’omerta sur cet événement dramatique. La démocratie est au point mort. Le premier syndicat libre du pays, créé pendant le «Printemps de Pékin», a été écrasé en même temps que le mouvement démocratique et les militants du droit du travail sont toujours muselés.

Longtemps ce fut une ruche où travailleurs et avocats venus de Chine continentale se formaient aux rudiments du syndicalisme. Aujourd’hui la salle de réunion de l’association China Labour Bulletin (CLB) à Hongkong est déserte. «Les contacts directs sont désormais très difficiles, la plupart des militants sont en détention, les ONG dissoutes et la société civile dans le collimateur», résume Geoffrey Crothall, membre de l’association de soutien aux travailleurs.

Contourner la censure

C’est donc à distance que le CLB livre désormais son assistance aux mouvements sociaux quasi quotidiens dans les usines, les transports mais aussi les services et les écoles. Il lui faut contourner la censure et la surveillance pour maintenir des contacts sur le terrain et établir ainsi une cartographie des incidents, non exhaustive mais significative du pouls social du pays: 1701 en 2018, dont 73% dans des entreprises chinoises du secteur privé.

Sous la pression de ces mobilisations, la protection des droits des ouvriers et employés a progressé ces dernières années. «Dans 25% des cas seulement la police intervient», note Geoffrey Crothall dont l’association joue un rôle crucial en l’absence de syndicats indépendants en Chine. «On les aide à prendre connaissance de leurs droits, et des lois» renforcées en 2008, y compris pour les millions de travailleurs migrants.

Considérées comme des repaires d’agitateurs financés par les puissances étrangères, les organisations de soutien aux travailleurs sont souvent la cible du pouvoir. Celles basée à Hongkong, région chinoise semi-autonome, échappent pour l’instant à ces pressions. Le CLB a été fondé par Han Dongfang, un mécanicien du rail de 25 ans, au printemps 1989. Le manque de réformes politiques, la corruption et les inégalités salariales avaient constitué le terreau de la contestation. Depuis, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, mais les inégalités demeurent. Et le parti communiste chinois (PCC) continue de redouter tout mouvement social organisé, comme en témoignent les nombreuses arrestations et fermetures d’ONG depuis 2015.

Pas de combat politique

La dernière vague d’interpellations date de l’été dernier. Elle était en lien avec le conflit de Jasic Technology dont les ouvriers réclamaient la création d’un syndicat dans leur usine de Shenzhen. Des dizaines de jeunes marxistes ont convergé dans la foulée dans le sud-est du pays. «Ce mouvement de solidarité était une menace trop directe pour le PCC, qui lui-même est né de l’union des intellectuels - en particulier des étudiants - et des ouvriers; cette union ayant par ailleurs également été au cœur du mouvement démocratique de 1989», note Chloé Froissart, chercheuse au Centre d’études français sur la Chine contemporaine de Hongkong. La répression a été implacable: plus de 50 étudiants ont été arrêtés. Et la traque des ONG et des avocats des droits du travail se poursuit, désormais «à titre préventif», ajoute-t-elle.

Malgré cette pression, les travailleurs continuent de revendiquer leurs droits, et l’application des lois, à commencer par le salaire minimum et le versement des compensations en cas de licenciement ou de maladie. Ils sont dans des revendications à court terme, pas dans un combat politique pour l’obtention de syndicats indépendants. «Aujourd’hui, le CLB contacte directement les syndicats pour essayer de les pousser à la négociation afin d’éviter la grève et de limiter les risques pour les militants sur place», explique Geoffrey Crothall.

Syndicats dans l'impasse

Mais le dialogue est souvent difficile tant les syndicats chinois officiels manquent de légitimité du fait de leur «double identité et double missions contradictoires: faisant partie intégrante de l’État-Parti, ils sont tenus de maintenir la stabilité sociale et de soutenir la production économique; comme organisations ouvrières, ils sont censés défendre les droits et intérêts des travailleurs», explique Chloé Froissart.

Xi Jinping a appelé les syndicats à mieux représenter les salariés. Sans effet. «Aujourd’hui, les réformes sont gelées. Se rapprocher des ouvriers sans faire évoluer le mode de représentation est un mot d’ordre vide de sens. Les syndicats sont dans une impasse dans la mesure où ils sont un des piliers du régime autoritaire chinois et ne pourront jamais évoluer vers des organisations autonomes, à moins que la Chine ne se démocratise», note la chercheuse. «Or, elle est loin d’en prendre le chemin». (24 heures)