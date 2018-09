Troisième sommet pour Moon et Kim

Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé mardi à Pyongyang pour son troisième sommet avec Kim Jong Un, avec l'espoir de relancer des discussions au point mort entre le Nord et Washington sur la dénucléarisation.

Le dirigeant nord-coréen a accueilli son invité sur le tarmac de l'aéroport international de Pyongyang d'où Kim Jong Un supervisait les tirs de missiles l'an dernier, au plus fort des tensions entre les deux voisins. Les deux hommes, accompagnés par leur épouse, se sont donné l'accolade avant d'échanger quelques mots. Des centaines de personnes agitaient des drapeaux nord-coréens et d'autres les emblèmes de l'unification, soit l'image d'une péninsule non divisée.

VIDEO: South Korean leader Moon Jae-in has arrived at Seoul airport where he will depart for Pyongyang to attend his third summit this year with North Korean leader Kim Jong Un.



Moon, Kim Prepare for 3rd Inter-Korean Summithttps://t.co/y4jYEqXj3V pic.twitter.com/HtErNbycJw