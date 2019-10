Un incendie à bord d'un train fait 65 morts

Au moins 65 personnes ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré jeudi matin à bord d'un train de passagers au Pakistan, a déclaré la ministre provinciale de la Santé, Yasmin Rashid. «Selon les informations qui nous arrivent du site de l'accident, plus de 65 personnes ont été tuées et plus de 40 blessée», a-t-elle déclaré. Ces dernières sont en cours d'évacuation vers les hôpitaux de la région, a-t-elle ajouté. Seuls 18 corps ont pu être identifiés à ce stade, selon elle.

Le train en feu se trouve près du district de Rahim Yar Khan, dans la province du Pendjab au centre du Pakistan. Les chaînes de télévision ont diffusé des images du train avec plusieurs voitures ravagées par les flammes. Des médias locaux ont rapporté que des passagers étaient en train de se cuisiner un repas lorsque la bonbonne a explosé.

«Terrible tragédie dans un train Tezgam (du nom de la ligne reliant les villes de Rawalpindi et Karachi, NDLR) avec l'explosion d'une bonbonne de gaz apportée par un passager. Prières et condoléances aux familles des victimes», a écrit la ministre pakistanaise des Droits humains Shireen Mazari sur Twitter.

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique un vaste réseau de chemins de fer. Mal entretenu, il est aujourd'hui décrépi après des décennies de déclin dû à la corruption, à une gestion inadéquate et au manque d'investissement.

Atleast 62 people have died as a result of fire outbreak on a train in Pakistan. May Allah (SWT) rest our Pakistani siblings souls inshaAllah. #pakistan #liyakatpur pic.twitter.com/hJEZSSORQE — M.Abdulhakim Mahmout (@namutenahi_a) October 31, 2019

Atleast 62 people have died as a result of fire outbreak on a train in Pakistan. May Allah (SWT) rest our Pakistani siblings souls inshaAllah. #pakistan #liyakatpur pic.twitter.com/hJEZSSORQE — M.Abdulhakim Mahmout (@namutenahi_a) October 31, 2019

A train fire in Pakistan killed 46 people https://t.co/RfYxU6foh5 pic.twitter.com/4E9G1ORtTD — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) October 31, 2019

(afp/nxp)