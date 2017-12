Un moonwalk pour gérer la circulation

L'agent de circulation doit «avoir de très bons pieds», chantait Bourvil dans «La tactique du gendarme». C'est indéniablement le cas de Ranjeet Singh, qui règle en «moonwalk» le chaotique trafic de la ville indienne d'Indore.

Son action évoque Bollywood, sa moustache rappelle celle de Freddie Mercury, mais c'est surtout à Michael Jackson que l'on pense quand on voit l'agent à l'oeuvre pour organiser le ballet des autos, motos et rickshaws.

Indian traffic cop Ranjeet Singh has become a social media phenomenon with nearly 50,000 people following his activities on Facebook. Singh claims the number of traffic violations at the intersection where he spends most days has fallen over the years. https://t.co/kXf82goEaW pic.twitter.com/jeUzZxQTDP