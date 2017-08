Un puissant séisme secoue la capitale Manille

Un puissant séisme a secoué vendredi l'île de Luzon, dans le nord des Philippines, et a été ressenti dans la capitale Manille, où les immeubles ont tremblé et certains ont été évacués. Aucun dégât ni victime n'ont pour le moment été signalés.

Selon l'institut américain de veille sismologique USGS, le tremblement de terre était de magnitude 6,6 et son épicentre était situé au large de Luzon, à une profondeur de 168 km. L'institut philippin de volcanologie et sismologie avance une magnitude moins élevée (6,3) et n'a pas émis d'alerte au tsunami. Il s'attend en revanche à des répliques.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans le quartier financier de Manille et des immeubles de bureaux et écoles de la capitale ont reçu l'ordre d'être évacués, ont constaté des journalistes de Reuters.

Breaking News: Phivolcs Senior Science Research Specialist Rhommel Prutas discusses the magintude 6.3 earthquake that hit Luzon pic.twitter.com/RA9bfpxrkn — CNN Philippines (@cnnphilippines) 11 août 2017

Les séismes sont fréquents aux Philippines, archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique. (ats/nxp)