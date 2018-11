Une famille meurt de soif dans le désert australien

Un drame s'est déroulé dans le désert australien, à 300 km au nord d'Alice Springs. Un jeune couple et son enfant ont été retrouvés morts non loin de leur voiture. Ils ont été probablement victimes d'une panne et sont morts de soif sous la chaleur qui régnait là-bas.

Les corps des parents, tous deux âgés de 19 ans, et du fils âgé de 3 ans, ont été retrouvés sur une route déserte près de la localité de Willowra. Leur véhicule a été découvert à 4 km de là, a indiqué la police jeudi. Comme la voiture ne fonctionnait plus, ils sont sans doute partis chercher de l'aide à pied avant de trouver la mort.

L'arrière-pays australien est réputé pour la chaleur qui y règne souvent. Les températures dans cette région où personne ne circule ou presque, dépassent actuellement les 40 degrés la journée.

La police est encore à la recherche d'un garçon de 12 ans, qui était peut-être avec la famille durant ce voyage. Celle-ci avait été vue pour la dernière fois vendredi dernier. Elle était partie de Willowra pour Melbourne, à 2500 km de là.

(nxp)