Une météorite aurait atterri dans un village

Les scientifiques indiens cherchaient jeudi à vérifier la possible origine extraterrestre d'une pierre brune grande comme un ballon de foot, tombée du ciel la veille dans des champs de l'est de l'Inde.

L'objet minéral, de couleur brune et pesant autour de 15 kilogrammes, a atterri mercredi après-midi dans des rizières du village de Koriyahi dans le grand État du Bihar, faisant fuir les travailleurs agricoles.

«Les agriculteurs travaillaient dans la rizière lorsque cette lourde pierre est tombée du ciel avec fracas», a déclaré Shirsat Kapil Ashok, un responsable du district de Madhubani. «Ils disent avoir vu de la fumée s'élever du sol et s'être enfuis», a-t-il ajouté.

Cratère d'un mètre

Les villageois sont revenus sur les lieux après que la fumée se fut dissipée et ont extirpé la possible météorite du cratère, profond de plus d'un mètre, provoqué par l'impact. «Nous avons vu que la pierre a de très fortes propriétés magnétiques, une sorte de brillant et pèse autour de 15 kilogrammes», a indiqué M. Ashok.

Les météorites sont des objets solides provenant de l'espace étant parvenus à traverser l'atmosphère terrestre sans se désintégrer complètement.

Des experts indiens indiquent que des météorites atteignent parfois la surface terrestre mais qu'aucun décès humain lié à leur chute n'a été recensé dans l'histoire récente. En février 2013, une météorite s'était abattue sur l'Oural, en Russie. L'onde de choc de l'impact avait fait un millier de blessés. (ats/nxp)