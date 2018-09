Washington appelle à maintenir la pression

Les Etats-Unis réunissent jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre leur rapprochement spectaculaire avec la Corée du Nord, tout en réclamant au monde le respect des sanctions internationales tant que la dénucléarisation n'aura pas abouti.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui présidera cette réunion en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, arrivera avec des annonces concrètes. Il a rencontré mercredi à New York son homologue nord-coréen Ri Yong Ho et a annoncé qu'il se rendrait en octobre à Pyongyang, pour la quatrième fois depuis le printemps.

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDept pic.twitter.com/O376apkrBd