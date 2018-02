«Xi Jinping va devenir empereur à vie, c’est le Mao Tsé-toung du XXIe siècle»

Xi Jinping sera-t-il président à vie? Un bouleversement majeur vient d’être annoncé ce dimanche par le Comité central du Parti communiste chinois: il veut effacer de la Constitution la mention stipulant que le chef de l’État «ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs». Pour l’actuel homme fort de Pékin qui à l’âge de 64 ans termine tout juste son premier quinquennat, cela signifie qu’il pourra rester aux commandes après 2023… et aussi longtemps qu’il lui plaira!

C’est du jamais vu en Chine depuis les années 1990, quand le Parti communiste a décidé de mettre en place un système de succession dans la stabilité. Deng Xiaoping avait tenté d’éviter au pays le chaos qui avait suivi la mort de Mao Tsé-toung, le «Grand Timonier» n’ayant jamais cédé le pouvoir. Ainsi, les prédécesseurs de Xi Jinping s’en sont tenu chacun à dix ans de présidence et ont désigné dès la fin de leur premier quinquennat un ou deux candidats plus jeunes, qu’ils formeraient pour prendre ensuite la relève. Or, l’actuel président s’y est refusé, nommant en octobre dernier un Politburo formé exclusivement de responsables âgés. Il a aussi fait inscrire dans la Constitution, de son vivant, sa «Pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère» – honneur réservé jusqu’ici au Grand Timonier!

Adversaires mis hors jeu

Bref, Xi Jinping est devenu tellement puissant qu’il peut se permettre d’imposer ses règles au Parti communiste. La «proposition» de modification constitutionnelle sera évidemment retenue. Et très vite adoptée. Le Comité central du parti se réunit ce lundi pour trois jours, puis la question sera soumise aux parlementaires lors de la session annuelle plénière de l’Assemblée nationale du peuple qui s’ouvre dans une semaine, le 5 mars. Pure formalité. En cinq ans de pouvoir, ce président a éliminé tous ses rivaux potentiels. Notamment au travers de la vaste campagne anticorruption qui s’est abattue sur plus d’un million de cadres communistes «tigres et mouches», grands et petits.

«Je pense qu’il va devenir empereur à vie et le Mao Tsé-toung du XXIe siècle», a réagi le politologue Willy Lam, à l’Université chinoise de Hongkong, interrogé par la presse internationale. «Si sa santé le lui permet, il souhaite rester au pouvoir vingt ans, c’est-à-dire jusqu’en 2033», ajoute-t-il en citant des sources proches du pouvoir à Pékin. «Il n’y a pas de contre-pouvoirs. C’est très dangereux. Xi Jinping risque de commettre des erreurs parce que personne n’osera s’opposer à lui.»

Autre similarité inquiétante avec le fondateur du régime communiste: le culte de la personnalité entourant Xi Jinping et son épouse, la chanteuse Peng Liyuan, omniprésents dans les médias. La photo du leader bien-aimé est placardée aux quatre coins du pays. Et son surnom, «Papa Xi», apparaît dans des chansons officielles. Le père de la nation a promis d’éradiquer la pauvreté d’ici 2020. Voilà qui soutient la popularité d’un leader à la poigne de fer. Les dissidents assurent que la répression a rarement été aussi dure. Et les pays voisins s’inquiètent de voir ce géant projeter aussi agressivement sa puissance militaire en mer de Chine du Sud. (24 heures)