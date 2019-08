À Hong Kong, les salariés ont peur de perdre leur job

Après les risques d’arrestations et de poursuites judiciaires, après le spectre d’une répression militaire mise en scène par Pékin, la nouvelle arme de dissuasion des autorités chinoises est désormais économique. Le week-end du 10 août, des officiels chinois réunis à Shenzhen, mégalopole frontalière de Hong Kong, avaient demandé à des centaines de businessmen influents et d’hommes politiques d’exprimer leur soutien aux autorités incapables de mater la contestation commencée en juin. Les réactions en chaîne font peser beaucoup de pression sur les salariés qui prévoient, ce mercredi, de dénoncer cette «terreur blanche» lors d’une manifestation près de l’aéroport.

Le magnat Peter Woo avait été le premier à lancer, le 12 août, un appel aux Hongkongais pour cesser les violences. Quelques jours plus tard, Li Ka-shing, 91 ans et 28e fortune mondiale selon «Forbes», lui emboîtait le pas avec des encarts publicitaires dans la presse locale porteurs de messages similaires, suivi par d’autres tycoons.

Les entreprises inquiètes

Du côté des firmes étrangères, HSBC et Standard Chartered notamment ont fait de même. Les deux banques britanniques ont chacune fait paraître jeudi dernier des pages de publicité dans des journaux locaux pour appeler à une résolution pacifique de la crise à Hong Kong, place centrale dans leur dispositif. Ailleurs, des notes en interne rappellent aux salariés de se montrer discrets sur la crise en cours.

Si les entreprises sortent de leur silence, c’est plus par pragmatisme que par loyauté envers le régime communiste. L’économie hongkongaise, déjà sous pression du fait de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et du ralentissement de l’économie chinoise, commence en effet à évaluer les répercussions de la crise politiques en cours. En juillet, les réservations de groupes touristiques ont par exemple chuté de 50%.

Les commerçants et milieux d’affaires, désireux de voir le calme revenir pour restaurer la confiance des investisseurs, sont donc pris entre deux feux: la peur d’être la cible de la vindicte de manifestants ou d’appels au boycott s’ils prennent parti en faveur du gouvernement. Et à l’opposé, s’ils se montrent trop complaisants avec la contestation, ils risquent des représailles de la part des consommateurs et touristes chinois ou de s’attirer les foudres de Pékin.

En bas de l’échelle, la pression sur les salariés est grande. Au sein de la compagnie hongkongaise Cathay Pacific, les plus récalcitrants ont reçu un avertissement. Les autorités de l’aviation chinoise ont d’abord interdit au personnel ayant participé à des manifestations antirégime de survoler l’espace aérien chinois. Elles ont ensuite exigé des punitions: des pilotes favorables au mouvement prodémocratie ont été limogés et le directeur général, Rupert Hogg, a été débarqué.

Peur des collègues

Un avocat a rencontré des difficultés pour valider son diplôme parce qu’il avait critiqué la police sur les réseaux sociaux, et «une représentante syndicale a aussi été licenciée pour des commentaires laissés sur Facebook. Ils essaient d’effacer nos voix, de nous étouffer. C’est incroyable! Mais nous continuerons de manifester pour protéger notre liberté de penser», dénonçait dimanche un étudiant lors d’un rassemblement à Tuen Mun, vers l’immense port de conteneurs.

«Cette terreur blanche a de quoi dissuader tout le monde, les salariés, les commerçants, les chefs d’entreprise de soutenir le mouvement», déplorait par ailleurs un cadre de la finance qui manifestait contre le gouvernement, le visage dissimulé sous une casquette. Beaucoup à Hong Kong font commerce en Chine, et redoutent par conséquent de perdre des contrats ou même d’être arrêtés pour leur implication dans le mouvement démocratique.

De nombreux manifestants disaient couvrir leur visage non par peur de la police mais par crainte d’être reconnus par leurs collègues. Depuis quelques jours, des progouvernement diffusent largement sur les réseaux sociaux des listes de photos, noms et données personnelles pour stigmatiser les manifestants prodémocratie. «Cela ne nous fera pas plier», assure une employée de la cosmétique avant de lancer bravache: «Si je perds mon emploi à cause d’eux, j’en trouverai un autre facilement!»