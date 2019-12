L’Australie étouffe mais tient à ses feux d’artifice

Une pétition forte de 260'000 signatures n’aura pas suffi. Ses auteurs voulaient annuler le feu d'artifice du Nouvel An à Sydney et utiliser le budget de 4 millions de francs pour la lutte contre les incendies qui font rage. Mais la Municipalité en a décidé autrement. L’annulation du mythique spectacle retransmis dans le monde entier «nuirait gravement à l'économie de Sydney. Cela gâcherait aussi les plans de dizaines de milliers de personnes de tout le pays et de l'étranger qui ont réservé des vols, des hôtels et des restaurants pour le réveillon.»

Les pétitionnaires alertaient sur l’énorme quantité de fumée qui obscurcit régulièrement la ville depuis septembre. Sydney, avec ses 5,2 millions d'habitants, est asphyxiée par la fumée toxique des incendies qui brûlent autour de la ville depuis des semaines. Certains ne sont qu'à une centaine de kilomètres de la métropole.

Même si ces feux de l’été austral sont habituels, leur intensité et leur progression ont atteint cette année un seuil inégalable de mémoire d’Australien. Ils étaient lundi aux portes de Melbourne. Environ 100'000 personnes ont été priées de fuir cinq banlieues de la deuxième plus grande ville australienne.

À Bundoora, qui abrite deux importants campus universitaires, la propagation du feu en direction des habitations a été provisoirement stoppée mais n'est toujours pas maîtrisée, a indiqué le service d'urgence de cet État du sud-est. Des médias ont diffusé des images montrant des bombardiers d'eau volant au-dessus de banlieues et des familles arrosant leur maison à l'aide de tuyaux dans l'espoir d'arrêter le feu.

Touristes pris au piège

Les incendies rongent aussi le très touristique East Gippsland, dans l'État de Victoria. Quelque 30'000 touristes visitent cette région et ont reçu des appels à évacuer. Mais nombre d’entre eux refusaient lundi soir de quitter les lieux très prisés en cette période de vacances de Noël. Certains de ces incendies sont d'une telle intensité que des centaines de pompiers ont été éloignés du front s'étirant sur un millier de kilomètres. Les feux pourraient entraîner la coupure de la dernière route principale encore ouverte dans cette région. Et les récalcitrants à l’évacuation pourraient ainsi se retrouver piégés. Selon le commissaire chargé de la gestion des urgences dans cet État, Andrew Crisp, il est «trop tard pour partir» et ses services sont dans l'impossibilité de leur venir en aide.

Koalas brûlés vifs

Victimes collatérales des feux, les koalas paient un lourd tribut aux incendies. On estime que 10'000 des 38'000 koalas vivant dans l'est de l'Australie ont déjà péri. En Nouvelle-Galles-du-Sud, près d’un tiers des marsupiaux seraient morts, selon la ministre de l’Environnement interrogée par la radio ABC. Les images de koalas sauvés des flammes par les pompiers ou réhydratés par des touristes à vélo font le tour des réseaux sociaux. Très lent, l'animal, s’il parvient à échapper aux flammes, a le réflexe de se réfugier à la cime des arbres, ce qui l’expose aux fumées mortelles.

Les feux sont attisés par une nouvelle vague de chaleur qui balaie le continent. Les conditions météorologiques se sont aggravées depuis vendredi, avec une hausse des températures et des vents violents à travers tout le territoire. Dans l'État d'Australie-Occidentale, les températures ont atteint 47 degrés. Elles ont dépassé 40 degrés dans toutes les régions, notamment sur l'île de Tasmanie, au sud, qui connaît habituellement un climat tempéré.

Le premier ministre conservateur australien Scott Morrison a admis tardivement un lien entre ces incendies et le changement climatique, lien soutenu par de nombreux experts. Mais il s'est refusé à revenir sur sa politique favorable à l'industrie minière du charbon.