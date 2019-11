La Chine rejette des accusations accablantes sur le sort des Ouïgours

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, la Chine est confrontée à des preuves accablantes sur les rouages de sa politique d’internement de la minorité ouïgoure dans le Xinjiang. Cette fois, ce sont des médias de 17 pays, regroupés sous le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui se sont procuré des documents internes du Parti communiste chinois (PCC). Pour Pékin, ces preuves ne sont que des «inventions» utilisées par «certains médias» qui ont recours à «des méthodes ignobles pour monter en épingle la situation au Xinjiang».

La semaine dernière déjà, le «New York Times» exhumait plus de 400 documents officiels relatifs aux camps d’enfermement dans le Xinjiang. Des archives rares issues de discours privés de Xi Jinping – qui appelle à n’avoir «pas de pitié» dans la province – et de hauts dirigeants chinois que le régime communiste a également tenu à discréditer : «Non seulement le «New York Times» ignore les faits, mais en plus il utilise des méthodes douteuses consistant à sortir des éléments de leur contexte afin de publier de soi-disant documents internes et calomnier les efforts de déradicalisation et d’antiterrorisme au Xinjiang», avait rétorqué le Ministère chinois des affaires étrangères. «Les soi-disant «camps de détention» dans le Xinjiang sont des centres de formation et d’éducation qui ont été établis pour prévenir le terrorisme», a renchéri dimanche l’ambassade chinoise au Royaume-Uni dans un communiqué publié dans le «Guardian», média partenaire de l’opération, se félicitant qu’aucun acte terroriste n’ait eu lieu dans la province depuis trois ans. Pékin qualifie ces fuites de «pure fabrication» et de «fausses nouvelles», arguant que la liberté de religion est «entièrement respectée» dans le Xinjiang.

Onze millions d’Ouïgours

Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine mène une politique de répression dans cette province située à l’ouest du pays, où vivent 11 millions d’Ouïgours, minorité ethnique musulmane et turcophone. Ces derniers sont forcés d’abandonner leur culture et leur langue au profit de la propagande communiste et du mandarin. Sous couvert de lutte contre le séparatisme et le terrorisme, le régime communiste a lancé en 2017 une vaste politique d’internement contre les citoyens de cette minorité, et plus d’un million de personnes seraient détenues, d’après les Nations Unies. Plusieurs attaques commises par des Ouïgours ont eu lieu avant l’arrivée au pouvoir de Xi, dont une spectaculaire à l’aide d’une Jeep en feu sur la place Tian’anmen, le cœur politique de la Chine. En 2009, des émeutes avaient éclaté à Urumqi, la capitale de la province, entre Ouïgours et Hans, l’ethnie majoritaire chinoise, de plus en plus présente dans le Xinjiang, conséquence de la sinisation de la province par les autorités centrales.

Mais la répression ne se limite pas seulement à la communauté ouïgoure. Les «China Cables» révèlent que des citoyens étrangers, dont des Kazakhs, ont été emprisonnés dans le Xinjiang, avec le concours des ambassades chinoises à l’étranger. Le travail de l’ICIJ met également en lumière un système ultramoderne de surveillance basé sur les nouvelles technologies et la collecte de données. La Plate-forme intégrée d’opérations conjointes (IJOP) est un programme qui se base sur la reconnaissance faciale et les algorithmes pour procéder à des arrestations préventives; il a été mis au jour dès 2018 par Human Rights Watch: «Le programme recueille et interprète les données sans tenir compte de la vie privée et mène à des enquêtes sur des citoyens ordinaires en fonction de critères apparemment inoffensifs, tels que la prière quotidienne, les voyages à l’étranger ou l’utilisation fréquente de la porte de derrière chez eux», explique le consortium.

Cette fuite démonte également la rhétorique de Pékin, qui récuse les accusations d’internements et préfère parler de «centre de formation professionnelle», après avoir longtemps nié l’existence même de ces camps. Les documents indiquent comment «prévenir les évasions des étudiants» et détaillent les mesures à prendre dans les camps, semblables à celles mises en place dans les prisons: gardes postés, surveillance vidéo, alarmes…

Caciques impliqués

Plus que ces documents explosifs, le danger pour le gouvernement chinois réside dans le fait que ces fuites – rares dans le régime communiste – ont été orchestrées par des membres des hautes sphères du pouvoir, suggérant que la politique dans le Xinjiang ne fait pas l’unanimité au sein du PCC et fragilisant la toute-puissance du président Xi à la tête de l’État.