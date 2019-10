La Chine s’offre un anniversaire d’acier, de force et de démesure

Au balcon de la Cité interdite, Xi Jinping prononce un court discours de sept minutes qui ne manquera pas de retenir l’attention des observateurs étrangers: «Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d’aller de l’avant», a déclaré le dirigeant en costume mao, lors d’une journée qui vise, avant tout, à attiser le nationalisme de la population chinoise.

Dans la tribune d’honneur, parmi les dignitaires du Parti communiste chinois, Carrie Lam, tout sourire, écoutait attentivement les paroles du président Xi. La cheffe de l’Exécutif de Hongkong, discréditée et jouissant d’une cote de popularité au plus bas, a profité d’un véritable bol d’air frais dans la capitale chinoise, malgré un imposant nuage de pollution. Sous ses yeux, Xi Jinping a tenu à rappeler son engagement au principe «un pays, deux systèmes» instauré dans la région spéciale de Hongkong mais que les militants prodémocratie rejettent depuis plus de cent jours, dans des affrontements avec des forces de l’ordre de plus en plus violents. D’ailleurs ce mardi, pour la première fois, un manifestant hongkongais a été blessé par un tir à balle réelle.

Ces dernières semaines, les troupes chinoises ont doublé leurs effectifs à Shenzhen, ville continentale chinoise située non loin des échauffourées. Lam est montée à Pékin accompagnée de dix policiers de l’ancienne colonie britannique, récompensés pour leur maintien de l’ordre face aux «séparatistes», mais tant décriés par les Hongkongais pour leur violence.

Dans un Pékin asphyxié de drapeaux nationaux et de caméras de vidéosurveillance, les rues étaient calmes dans la matinée, vidées de leurs habitants. Ceux-ci étaient tous devant leur télévision pour suivre le défilé militaire.

«J’ai jamais vu ça!»

Les yeux rivés sur un écran géant du quartier des affaires, deux amis tentent de savoir quel dirigeant ou ancien dignitaire n’est pas présent aux côtés de Xi Jinping. Mais à l’exception de l’ancien premier ministre Zhu Rongji, tous les membres du comité permanent du bureau politique sont bien là, tout comme les anciens présidents Jiang Zemin et Hu Jintao. L’un des deux amis s’extasie du spectacle proposé: «C’est tout simplement le défilé le plus impressionnant que j’aie jamais vu!»

Et pour cause, Pékin est quadrillée depuis des semaines pour préparer les festivités. Dans le centre-ville, les riverains ont interdiction d’ouvrir leurs rideaux. D’autres ont carrément été délogés de leur appartement par les forces de l’ordre. Sur internet, les sites de vente en ligne ont retiré les couteaux de cuisine de leur catalogue et le contrôle des réseaux sociaux s’est encore amplifié. Le régime communiste a mis les petits plats dans les grands pour tenir la plus grande parade militaire de son histoire: 15'000 soldats, 160 avions de l’armée de l’air et quelque 500 engins militaires ont paradé pendant quatre-vingts minutes sur la place Tian’anmen.

Parmi l’arsenal chinois, des missiles intercontinentaux capables d’emporter plusieurs têtes nucléaires et de frapper les États-Unis, avec qui Pékin est enlisée dans une guerre commerciale depuis plus d’un an désormais. Le conflit avec Washington se fait déjà ressentir sur l’économie chinoise, dont le PIB a péniblement progressé de 6,2% sur un an au second semestre, son rythme le plus faible depuis un quart de siècle.

Pause pipi interdite

En fin de matinée, une parade populaire a pris le relais, composée de 100'000 participants équipés de couche-culotte, aucun besoin naturel ne pouvant enrayer une machine aussi bien huilée. Un spectacle haut en couleur et un peu fourre-tout, où se sont succédé pandas, robots et tableaux géants de tous les présidents de la RPC, dont celui de l’actuel dirigeant, provoquant une scène surréaliste où Xi Jinping, également chef des armées, saluait son propre portrait.

Ces célébrations arrivent à point nommé pour le gouvernement qui vit des instants critiques. En plus d’un ralentissement économique et d’une crise politique sans précédent à Hongkong, Xi doit faire face à une crise porcine qui a décimé les réserves chinoises et provoqué une flambée des prix. Une situation qui laisse craindre une pénurie et un mécontentement au sein de la population chinoise, première consommatrice de porc au monde.

Mais à Pékin, les festivités ont continué et se sont conclues dans la soirée par un feu d’artifice géant, un spectacle pyrotechnique interdit depuis 2017 – même lors du Nouvel-An lunaire – car jugé trop polluant pour une ville qui lutte perpétuellement pour une meilleure qualité de l’air. Signe que cette journée devait à tout prix être exceptionnelle.