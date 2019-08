Fort séisme et alerte au tsunami en Indonésie

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit vendredi au large des côtes de Java en Indonésie, a annoncé l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, alertant sur le risque de tsunami. L'agence USGS parle elle d'une magnitude de 6,9.

Le séisme est survenu à quelque 147 kilomètres de Sumur, dans le sud-ouest de l'île de Java, à une profondeur de 10 kilomètres. Il a été ressenti jusque dans la capitale Jakarta selon de nombreux internautes sur Twitter.

THERE WAS A BIG EARTHQUAKE WHILE I WAS JUMPING AT A TRAMPOLINE PARK I honestly thought it was because of someone jumping near me ????#Jakarta #Gempa pic.twitter.com/AAMrwgWysL