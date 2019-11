Hong Kong rattrape les banques et l’horlogerie

Alors que les chaînes d'information retransmettent en boucle l'évacuation de militants prodémocratie retranchés dans la Hong Kong Polytechnic University, la crise politique qui mine depuis cinq mois l’ancienne colonie britannique se propage en direction des banques et marques horlogères qui y sont présentes. Le durcissement des affrontements avec les autorités pro-Pékin, les opérations de blocage de la semaine écoulée et les pressions de la Chine laissent craindre des conséquences économiques d'un autre ordre que celles de cet été.

Une menace attisée mercredi par la passe d'armes entre la Chine et les États-Unis, après le vote par le Sénat américain d'un texte soutenant «les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong», qui pourrait exposer la région autonome aux sanctions commerciales américaines envers Pékin, dont elle était épargnée.

Bras financier de la Chine

D’UBS – qui y emploie près d'un millier de chargés de clientèle – à Credit Suisse et Julius Baer en passant par Pictet ou UBP, les banques ont été attirées depuis vingt ans par l'explosion du nombre de fortunes en Chine. Des implantations qui ont tout à perdre de l'affaiblissement d'une place financière qui continue de servir d'interface entre la Chine et les capitaux étrangers.

«Ce rôle de bras financier de la Chine pour tout ce qui a trait à ses relations avec le reste du monde a également une fonction de coupe-feu, en permettant à Pékin de maintenir son secteur financier relativement isolé du reste du monde, sans en payer le prix – à savoir un accès limité à des financements étrangers ou des difficultés à investir dans le reste du monde», souligne Alicia Garcia Herrero, chef économiste de Natixis en Asie. Basée à HongKong, elle rappelle que depuis le début de la décennie, l’ex-colonie a orchestré les trois quarts des entrées en Bourse de groupes chinois et près des deux tiers de leurs emprunts obligataires en devises. La preuve, mercredi encore, avec le déploiement de l'entrée en Bourse du géant du commerce en ligne Alibaba, qui vient y chercher plus de 10 milliards de francs.

Depuis la montée de la contestation, les économistes traquent le moindre signe de fuite de capitaux. Ceux de Natixis font état d'un mouvement «embryonnaire», signalant une décélération sur le front des dépôts bancaires en devises en septembre.

Stabilité judiciaire en jeu

Au sortir d'une semaine de chaos, la montée des revendications politiques des opposants concerne de plus en plus les gratte-ciel de banques dominant le quartier de Central. Exemple avec l'interdiction du port du masque aux manifestants – afin de les identifier plus facilement – décrétée par le gouvernement de la région autonome le mois dernier, avant d'être invalidée par sa plus haute juridiction lundi. Le régime chinois a aussitôt indiqué que cette décision de la justice hongkongaise était nulle et non avenue.

Une pression tout sauf anodine pour les banques, prévient l'ancien responsable de l'antenne locale d'un établissement genevois. «Cela signifie que demain Pékin peut remettre en cause d'autres décisions de justice locales, ce qui menacerait la crédibilité et la stabilité de la place financière, autant de facteurs qui avaient joué un rôle dans l’installation des banques helvétiques sur place», note ce dernier. Une remarque qui vaut aussi pour les groupes horlogers les plus exposés à la région chinoise.

Les ventes de montres plongent de 30%

Autre secteur clé dépendant lourdement de Hong Kong, l’industrie horlogère commence à faire les frais du plongeon de l’activité commerciale dans l’ex-colonie, après quatre mois de manifestations anti-Pékin. Le dernier décompte mensuel des exportations de montres à destination de la métropole asiatique fait état d’un plongeon de 30% par rapport à celles enregistrées l’an dernier à la même époque. Une première depuis le début de la crise. Une baisse «en phase avec la situation effective du marché local», notait pudiquement la Fédération horlogère, mardi. Spécialiste du secteur officiant pour la banque Vontobel, René Weber s’attend «à un impact encore plus important en novembre». Et rappelle que «Hong Kong a été la première cause du ralentissement de croissance accusé par tout le secteur en octobre».

The Mercury Project avait déjà sonné l’alerte le mois dernier, en prévenant que les ventes de montres et de bijoux dans les boutiques et les centres commerciaux hongkongais accusaient une baisse de 16% depuis le début de l’année – soit un manque à gagner atteignant l’équivalent de 1,4 milliard de francs. Le bureau de recherche dirigé par Thierry Huron, ancien responsable du marketing international de TAG Heuer, relevait déjà sur les trois mois estivaux un ralentissement «d’une ampleur comparable à celui accusé à l’été 1998», l’année de la grande crise financière. Une remarque qui fait écho aux propos de l’association faîtière de quelque 9000 commerces hongkongais, qui a évoqué une vague de fermetures de magasins et de licenciements pour la fin de l’année.

Ces troubles sociaux interviennent «au moment où les exportations étaient en train d’y repartir», remarque Serge Maillard. Les doutes entourant le statut différencié – «un pays, deux systèmes» – accordé par Pékin à l’ancienne colonie britannique affaiblissent son rôle de «plaque tournante des achats de montres en duty-free», pointe le responsable d’Europa Star, le groupe de publication genevois spécialisé dans l’horlogerie. Les tensions actuelles pourraient «accélérer le rapatriement des achats vers le continent», poursuit Serge Maillard, qui rappelle que Hong Kong joue également un rôle important sur le marché dit «gris», sur lequel se traitent des montres d’occasion ou des modèles neufs provenant de stocks invendus. Pour ne rien arranger, ce plongeon intervient alors que les ventes de montres suisses en Chine restent soumises aux pressions liées à la guerre commerciale entre Washington et Pékin.