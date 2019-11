Inde : « Contre la pollution de l'air, mangez des carottes »

Après trois jours d'une pollution apocalyptique, la qualité de l'air s'est un peu améliorée mardi à New Delhi. La concentration de particules fines de type PM2,5 a atteint 211 microgrammes par mètre cube en moyenne d'après le SAFAR, le bureau fédéral de surveillance de la qualité de l'air. On est loin des 1000 microgrammes observés dimanche dans certains quartiers. Mais le seuil observé mardi est presque 10 fois supérieur à celui de l'OMS qui recommande de ne pas s'exposer à plus de 25 microgrammes chaque jour.

Passivité du gouvernement

En dépit de l'urgence sanitaire, le gouvernement central reste passif. Dimanche, alors que la visibilité avoisine les 100 mètres à cause du brouillard toxique, le ministre de l'environnement Prakesh Javadekar propose à ses concitoyens d'écouter une chanson traditionnelle. « Commencez votre journée en musique », déclare-t-il sur Twitter. Quelques heures plus tard, les services du premier ministre Modi publient un communiqué : « le chef de l'administration centrale va surveiller la situation avec les trois Etats voisins [de la capitale] ». Narendra Modi est alors en visite officielle en Thaïlande et vante son pays aux investisseurs : « c'est le meilleur moment pour être en Inde. La facilité à faire des affaires est de plus en plus grande, et la qualité de vie aussi », déclare-t-il. Pendant ce temps, l'air de Delhi a une odeur pestilentielle et offre le goût amer du gaz lacrymogène. Yeux et narines qui piquent, goût de poussière remontant dans la gorge... Les symptômes surgissent jusque dans les appartements, fenêtres fermées, avec un purificateur d'air.

Le ministre de la Santé, Harsh Vardhan, conseille de manger des carottes, « utiles contre les dommages que la pollution cause à l'organisme ». L'agence de gestion des catastrophes naturelles (NDMA) multiplie les recommandations aux allures de poncif : boire de l'eau pour évacuer les substances toxiques, ne pas faire de sport, ne pas allumer de feu, installer des plantes vertes chez soi...

« Les recommandations du gouvernement ne suffisent pas à prévenir le cancer du poumon ni les maladies respiratoires. On peut continuer à manger des légumes riches en antioxydants. Mais cela ne sert à rien si l'on est exposé à des quantités aussi importantes de particules fines », pointe le docteur Darlong, cancérologue à l'institut anticancer Rajiv Gandhi de Delhi qui martèle : « la seule chose à faire, c'est de traiter les causes de cette pollution. »

L'apathie du gouvernement Modi est d'autant plus étrange que plusieurs agglomérations du nord sont touchées, notamment Agra qui abrite le Taj Mahal. La pollution de l'air tue 1,2 millions d'Indiens par an selon un rapport de Greenpeace paru en 2017. L'organisation place New Delhi en tête des villes les plus polluées au monde. Les causes sont connues depuis au moins 10 ans.

Trop de voitures

Faute d'investissements suffisants dans les transports publics, les habitants de la capitale doivent prendre leur voiture. L'agglomération compte 11 millions de véhicules, un chiffre en hausse de 24 % sur 4 ans. Si la pollution automobile est présente toute l'année, la situation devient dramatique à partir de fin octobre, lorsque des milliers d'Indiens célèbrent la fête hindoue de Diwali à grands renforts de pétards pourtant interdits.

A cela s'ajoute la culture sur brûlis pratiquée par les agriculteurs pour défricher et fertiliser les champs. Fournir des engins agricoles adaptés permettraient d'endiguer cette pratique. En 2018, le gouvernement Modi a instauré une subvention couvrant 50 ou 80 % du prix des machines et budgété 78 millions de francs cette année. Mais les agriculteurs doivent débourser 2000 à 5000 francs pour acheter un tel engin puis attendre des mois avant de toucher la subvention. La corruption demeure endémique. Une partie des fonds publiques est détournée par les politiciens et la bureaucratie avant de parvenir aux bénéficiaires. Du coup, beaucoup d'agriculteurs hésitent à abandonner la culture sur brûlis.

Les autorités locales de New Delhi ont pris des mesures d'urgence. La circulation alternée a été mise en place lundi pour douze jours, les travaux de chantiers sont interdits et 5 millions de masques sont en train d'être distribués. Mais l'apathie du gouvernement fédéral retarde la prise de conscience du danger. Dans les rues et le métro de Delhi, ceux qui se protègent le visage avec un masque sont rares. « Je ne crois pas que ça soit très grave. Ce sont les médias qui exagèrent », assure un passant.